Bankadan tarihi promosyon: Maaşını alan 15 bin 600 TL promosyon ödemesini kapar!

Kurumlar bankalarla personeline verilen en yüksek tutar karşılığında maaş anlaşması yapıyor. Bu kurum personeline 15 bin 600 TL promosyon ödemesi yapılacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

PERSONELE 15 BİN 600 TL ÖDEME

Son dönemlerde kamu kurumları personeline en yüksek promosyon ödemesi yapmayı kabul eden bankayla maaş konusunda anlaşmaya varıyor. Bankaların 31 Ağustos tarihine kadar kurumlara olan promosyon teklifleri devam edecek. Kamu kurumları tek tek anlaşmaya vardıkları bankaları ve promosyon tutarlarını açıklamaya devam ederken Muğla Büyükşehir Belediyesi 15 bin 600 TL promosyon müjdesini verdi.





Belediye tarafından yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi; 'Muğla Büyükşehir Belediyesi şimdiye kadar olduğu gibi yine en yüksek promosyon tutarlarından faydalanması için 25 Temmuz tarihinde açık artırma usulü bankacılık promosyon ihalesi yapıldı. Personelin canlı olarak izlediği ihaleyi Yapı Kredi Bankası kazandı ve 1619 personel için 25 milyon 256 bin TL ödeme yapıldı. Ülkenin içinde olduğu ekonomik zorluklar devam ederken Muğla Büyükşehir Belediyesi ihalesini Yapı kredi Bankası kazandı ve 1619 personel 15 bin 600 TL promosyon ödemesi aldı. Personeller promosyon ödemelerini Ağustos ayı maaşlarını aldıktan sonra hesaplarında görebilecek.'