Bankalar emekli promosyonunda çıldırdı! Bu banka 10.000 TL'yi tek seferde ödüyor

Bankalar emekli müşteri potansiyellerini artırmak için promosyon tutarlarını güncellemeye devam ediyor. Bu bankaya giden 10 bin TL ödemeyi alır! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BU BANKA 10 BİN TL PROMOSYON ÖDÜYOR

Son dönemlerde bankalar EYT yasası ve maaşlara gelen zamlar doğrultusunda promosyon tutarlarında sık sık güncelleme yapmaya devam ediyor. Bankaların promosyon ödemelerinden faydalanmak için emekli maaşının bankaya taşınması gerekiyor. Emekli vatandaşların yapılan ara zamlardan memnun olmaması sebebiyle bankaların yüksek promosyon ödemeleri epey dikkat çekici oluyor. Akbank tarafından verilen müjdeye göre emekli müşterilere 10 bin TL'ye varan promosyon ödemesi yapılacak.





En çok tercih edilen özel bankalardan biri olan Akbank 3 bin 500 TL'ye kadar emekli maaşı alan müşterilere 4 bin 200 TL, 3 bin 500 TL ve 7 bin 500 TL arasında emekli maaşı alanlara 4 bin 850 TL, 7 bin 500 TL ve 10 bin TL arasında emekli maaşı alanlara 6 bin 250 TL, 10 bin TL ve üstünde emekli maaşı alanlara 7 bin TL promosyon ödemesi yapacak. Promosyon ödemesinden faydalanmak için emekli maaşının bankaya taşınması ve 3 sene bankada kalma taahhüdü verilmesi gerekiyor. Maaş taşıma işlemleri banka şubeleri, mobil uygulama ve internet bankacılığı üzerinden yapılabiliyor. Aynı zamanda bankaya maaşını taşıyan müşterilerin Axess ya da Wings kredi kartı başvurusu yapması durumunda 12 ay boyunca tek seferde ya da her ay en az 2 bin 500 TL harcama sözüne ek olarak 3 bin TL chip para hediyesi de verilecek. Böylelikle emekliler 10 bin TL'ye varan ödemelerden faydalanabilecek.