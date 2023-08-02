Bankalar hırslandı, emeklilerin cebi para doldu! En yüksek promosyonu almak isteyen o bankaya akın edecek

Güncel haberlere göre, Temmuz ayında emekli maaş zamlarının açıklanması bankalar arasında rekabeti artırdı. Özellikle emeklilere yönelik düzenlenen promosyon kampanyaları, ek gelir arayan emeklilerin büyük ilgisini çekiyor. Emekli sayısının 16 milyonu aşması, bankaların promosyon tekliflerini güncellemesine ve daha yüksek ödeme miktarları sunmasına neden oluyor. Emekliler için avantajlı fırsatlar sunan bankalar, müşteri memnuniyetini artırmak ve yeni müşteriler kazanmak için çaba harcıyor.

GARANTİ BBVA EMEKLİ PROMOSYONU





Detaylara göre, Garanti BBVA, emekli maaşı 3 bin 500 liraya kadar olanlara 4.500 TL, 3 bin 500 - 7.500 lira arasında olanlara 5.250 TL ve 7 bin 500 - 10.000 lira arasında olanlara 6.750 TL promosyon ödemesi yapıyor. Ziraat Bankası ise emekli maaşı 3 bin 500 TL'nin altında olanlara 3.000 TL, 3 bin 500 - 7.500 TL arasında olanlara 3.500 TL, 7 bin 500 - 10.000 TL arasında olanlara 4.500 TL ve 10 bin TL'nin üzerinde maaş alanlara 5.000 TL promosyon veriyor.

DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYONU





Denizbank, 0 - 3.499 TL arasında maaş alanlara 3.000 TL, 3 bin 500 - 7.499 TL arası maaş alanlara 3.500 TL, 7 bin 500 - 9.999 TL arası maaş alanlara 4.500 TL ve 10 bin TL ve üzeri maaş alanlara 5.000 TL promosyon sunuyor. ING, 3.500 TL'ye kadar maaş alanlara (3.500 TL hariç) 5.100 TL, 3 bin 500 TL - 7 bin 500 TL arası maaş alanlara (7.500 TL hariç) 5.950 TL, 7 bin 500 TL - 10.000 TL arası maaş alanlara (10.000 TL hariç) 7.650 TL ve 10 bin TL ve üzeri aylık maaş alanlara 8.500 TL promosyon ödemesi yapıyor.

AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU





Akbank, SGK emekli maaşını taşıyanlara 3.000 TL chip-para ile birlikte toplamda 10 bin TL'ye varan promosyon sağlıyor. SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını Akbank'a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını bankadan alan emekliler ise 7 bin TL'ye kadar promosyon kazanma fırsatına sahip.

YAPI KREDİ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU





Yapı Kredi, 6 Nisan 2023 - 31 Temmuz 2023 tarihleri arasında SGK emekli aylığını üç yıl boyunca bankadan alma taahhüdü verenlere, 8.500 TL'ye varan nakit promosyon sunuyor.

Emeklilerin dikkatini çeken bu güncellenen promosyon kampanyalarıyla birlikte bankalar arasındaki yarış iyice kızışmış durumda. Emekliler, kendilerine en uygun ve en avantajlı promosyon seçeneklerini değerlendirebilir, ek kazanç elde edebilirler. Ancak bu promosyonların belirli şartlar ve tarihler içerisinde geçerli olduğunu unutmamakta fayda var. Bu fırsatlardan yararlanmak isteyen emeklilerin, bankaların resmi internet sitelerinden veya şubelerinden detaylı bilgi alarak başvuruda bulunmaları gerekmektedir.