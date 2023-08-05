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Bankalar kesenin ağzını açtı! Emekliye 10.000 TL ek ödeme için bizzat talimat geldi

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Bankalar kesenin ağzını açtı! Emekliye 10.000 TL ek ödeme için bizzat talimat geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 bin TL'lik ödemeye imza attı. Emeklilere anında nakit ödeme imkanı verildi. Anında işlem yaparak 10.000 TL'den 50.000 TL'ye nakit transferi yapabilirsiniz. Detaylar haberimizde..

Bankalar, emekli vatandaşlardan emekli maaşı talep etmek için büyük bir kampanyalar düzenliyorlar. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank sponsorluğunda düzenlenen kampanya ile emeklilere 5 gün içinde başvurmaları halinde düşük faizli nakit avans hakkı veriyor. Devlet destekli kampanya, emeklilere mali sorunlarını çözme şansı sağlıyor.

Emekliler, 50.000 TL'ye kadar nakit yardımı için Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ı tercih ediyor. 36 ay vadeli kredi tutarlarını hak sahibi vatandaşlar aynı gün içerisinde hesaplarına yatırabilirler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla 3 büyük kamu bankası tarafından sağlanan finansman desteğine hızlı ve kolay erişim sağlayın. Ayrıca, emekliler bu promosyondan promosyon avantajlarından da yararlanabilirler. Ayrıca kredi çeken vatandaşlara 10 bin TL'ye kadar kredi hesabı artı ek fon sağlanacak. Bu, emekliler için ek destek ve rahatlık yaratır.

Bankalar kesenin ağzını açtı! Emekliye 10.000 TL ek ödeme için bizzat talimat geldi

Ziraat Bankası kredi kampanya fırsatlarını sürekli yeniliyor. Bu nedenle emekliler her zaman bu imkanlardan yararlanabilirler. İnternet üzerinden başvuru yapan ve bu işlem ile kısa sürede sonuç alabilen kişiler uygun kredileri tercih etmektedir. Üç kamu bankasından emekli maaşı alan emekliler için devlet destekli nakdi kredi seçeneği oluşturulacak. Bu kampanyanın başlatılması, emekli vatandaşların acil ihtiyaçlarını karşılamalarına, borçlarını ödemelerine ve paralarını arzu ettikleri çeşitli finansal amaçlar için kullanmalarına olanak sağlayacaktır.

Ekonomi
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