Bankalar nakde sıkışana para musluğunu açtı! O tarihe kadar başvuran 100 bin TL'yi kapacak

Hayat şartlarının zorlaşmasıyla beraber ekonomik sorunlar baş göstermeye başladı. Bunun üzerine ülkemizin önde gelen bankalarından cazip ödeme kolaylığı sunan kredi kampanyaları geldi. Akbank ve Yapı Kredi Bankası, kredi avantajları için tüm merak edilenler...

KREDİ BAŞVURU KOŞULLARI

Akbank ve Yapı Kredi bankası tarafından başlatılan kredi kampanyasından yararlanmak için öncelikle kredi puanının 1500 ve üzeri olması gerekiyor. Bu şarta uyan herkes kolaylıkla başvuruda bulunabilir.





BAŞVURU NASIL VE NEREYE YAPILIR?

Yapı Kredi Bankası'dan başvuru yapacak olanlar TC kimlik numarası, aylık gelir ve tarih bilgileri yazılarak araya boşluk bırakılır. 4411'e kısa mesaj gönderilerek başvuru işlemi yapılır.

Akbank üzerinden başvuru yapacaklar ise TC kimlik numarasını yazarak 4425'e SMS gönderilir. İhtiyaç kredileri için detaylı bilgi almak için bankaların resmi internet sayfası üzerinden bilgi alabilirsiniz.