Bankalar promosyonda vites artırdı! En yüksek promosyonu o banka ödeyecek

Ekonomist Muhammet Bayram, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Emekli maaşlarının artmasıyla birlikte banka promosyonları güncellenecek. Burada tabi en düşük emekli maaşı 7500 liraydı, 10 bin TL'ye çıktı." ifadelerini kullandı. Bu zammın, kök maaşı 7013 lira olanlar için oransal bir artış getirmediğini, ancak daha yüksek maaş alanların yüzde 42.6'lık zamın doğrudan maaşlarına yansıdığını belirtti.

Bayram, emekli maaşlarının bankalara daha fazla para yatırılmasının beklendiğini ifade ederek, "Bu da daha fazla paranın banka yatması demek. 7500 TL'nin mevduat faiziyle 10 TL'nin mevduat faizi aynı olmayacaktır." dedi. Bankaların, bu parayı daha erken almanın ve daha fazla faiz getirisi elde etmenin avantajıyla, müşterilere daha cazip promosyonlar sunabileceği öngörüsünde bulundu.

EN DÜŞÜK PROMOSYON MİKTARI 15 BİN OLACAK





Bankalar arasında promosyon tutarlarının şubat ayında güncellenmesi beklendiğini belirten Bayram, bu güncellemenin emeklilere daha yüksek promosyonlar olarak yansıyabileceğini ifade etti. Bu kapsamda, en az 15 bin lira tutarında promosyon güncellemesi yapıldığına dikkat çekti.

Örneğin, ING Türkiye'nin emekli maaşını taşıyan müşterilere 15 bin TL'ye varan nakit promosyon fırsatı sunduğunu belirtti. Bu promosyonlar, emekli maaşının banka değiştirdikten sonra 3 yıl boyunca ödenmekte olup, sürenin dolmasının ardından emekli maaşını başka bir bankaya taşımak veya yeni bir promosyon almak için başvuruda bulunma imkanı tanındığını ifade etti.