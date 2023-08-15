Bankalarda arası iyi olana dev kampanya! QNB Finansbank tek selamla binlerce lira verecek

QNB Finansbank, müşterileri için harika bir kredi paketi hazırladığını duyurdu. Finansbank'tan yapılan son duyuruda Finansbank müşterilerinin acil nakit ihtiyaçlarını karşılayabilmesi adına 50.000 TL'ye varan düşük faize sahip ihtiyaç kredisi seçeneklerinden faydalanabilecekleri bildirildi.

Finansbank'ın düşük faize sahip ihtiyaç kredisi kampanyası, müşterilerin kredi değerliliğine göre faiz oranları uygulayarak esnek ödeme seçenekleri sunulmaktadır. Kampanya kapsamında uygulanacak olan özel krediye başvuru için son tarih 30 Ağustos 2023.Finans Bank, bu kampanya ile birlikte acil nakit ihtiyacı durumunu hızlı ve uygun koşullarda karşılamayı hedeflemektedir.

Son dönemlerde düşük faiz oranlarıyla adından söz ettiren QNB Finans Bank, bu sabah açıklanan yeni kredi seçenekleriyle de adından söz ettirmeyi başardı. Banka tarafından sunulan ihtiyaç kredisi, müşterilere ödeme kolaylığı sağlarken acil nakit ihtiyaçlarını da karşılama fırsatı sunuyor. QNB Finansbank ihtiyaç kredisi kampanyası kapsamında müşteriler 36 ay vadeli 50.000 TL'ye kadar kredi kullanabiliyor. Bu kampanyaya katılmak isteyen herkes Finansbank'tan düşük faiz oranlarıyla birlikte esnek ödeme seçeneğiyle kazançlı kredilerden yararlanabilir. Hem yeni hem de mevcut müşterilere yönelik kampanya, bankalara acil nakit ihtiyaçlarını kolay bir şekilde karşılama fırsatı sunmaktadır.





Finansbank, müşterilerine özel olarak tasarladığı bu ihtiyaç kredisi ile ödemelerini kişisel bütçelerine göre planlama imkanı sunmaktadır. Banka, bu kredi seçeneğini 18 yaş üstü tüm müşterilerine sunmakla birlikte, düşük faizli 36 ay vade seçeneği ve ödeme erteleme seçeneği ile finansman desteği de sunmaktadır. Banka, düşük faizli kredilerden yararlanmak istiyorsanız, kredi notunuzun 1.200 olması gerektiğini söylüyor. Bu kriterlere uyan müşteriler, İnternet Bankacılığı veya Mobil Bankacılık aracılığıyla hızlı ve aynı zamanda kolay bir şekilde başvuru gerçekleştirebilirler. Online başvuru seçeneği sayesinde müşteriler acil nakit ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılama şansına sahip olurlar. Ayrıca banka şubesine gitmeden başvuruyu tamamlayarak banka hesabınız üzerinden kredi ödemelerini alabilirsiniz.

Bu kampanya ile ilgili daha fazla bilgi almak ve başvuru detaylarını öğrenebilmek için lütfen QNB Finansbank resmi web sitesini ziyaret edin.