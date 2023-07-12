Bankalarda büyük deprem! 25 ay sonra bir ilk yaşandı: O tarihe dikkat

Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar bankaların faiz oranlarını yakından takip ediyor. Faiz oranları uçmaya devam ederken yeni kararlar belli oldu! 20 Temmuz tarihine kadar devam edecek! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BANKALARDAN FAİZLERLE İLGİLİ YENİ KARARLAR

Merkez Bankası 27 ay sonra bir ilke imza atarak politika faiz oranlarını ilk kez artırmıştı. Yeni kararla birlikte Merkez Bankası faiz oranı yüzde 8.50 oranından yüzde 15 seviyesinde yükseltildi. Aynı zamanda faizlerde kademeli yükselişin yapılacağı da PPK metinlerinde paylaşıldı. Vatandaşlar merakla Merkez Bankası'nın Temmuz ayı faiz kararlarını bekliyor. Merkez Bankası faiz kararları 20 Temmuz Perşembe günü 14.00'te belirlenecek. Merkez Bankası faiz kararları sonrasında 25 ay sonra ilk kez ticari kredilerde düşüş yaşanmaya başladı.





Merkez Bankası verileri kapsamında 13 haftalık yıllandırılmış kur etkisinden arındırılan ticari krediler yüzde 5.11 oranında küçüldü. Aynı zamanda Merkez Bankası'nın faiz artırım kararı bireysel ihtiyaç kredilerini de vurdu. Ancak yüksek faiz oranlarıyla ilgili bankalar frene bastı. 13 haftalık yıllıklandırılan arındırılmamış ihtiyaç kredisi büyümesi yüzde 39.9 olarak belirlendi. 14 Mayıs tarihinde yapılan ilk tur seçimlerinde yüzde 100.65 seviyesinde büyüme oranı vardı. Hızla düşüş yaşanarak 27 Haziran tarihinde yüzde 39.9 oranına düştü. Kamu bankaları Nisan ayının son haftasında yüzde 125 oranında tüketici kredi büyüme oranı yaşarken 27 Haziran haftasında yüzde 29.12'ye geriledi. Özel bankaların 13 haftalık yıllıklandırılmış tüketici kredi büyümeleri 27 Haziran tarihinde yüzde 47.7 oranından yüzde 50 oranının altına düşmüş oldu. Ticari ve bireysel ihtiyaç kredilerinin düşmesiyle bankacılık sektöründe kredi büyümeleri yüzde 31.9, kamu bankalarında yüzde 42.2, özel bankalarda yüzde 22.6'ya gerilemiş oldu.