Bankalarda faiz depremi! Mevduat faizlerinde büyük yükseliş: 120 bin TL'ye maaş bağlıyor!

Tasarruflarını değerlendirip yatırıma dönüştürmek isteyenlerin yoğun ilgi gösterdiği mevduat faiz oranları yenilendi. Temmuz ayından bu yana kâr etmek isteyen herkes bankalara yöneldi. 120.000 lirası olan bir kişi ne kadar kazanır? Banka mevduat faiz oranları için haberimizi okumaya devam edin.

BANKA MEVDUAT FAİZ ORANLARI NE KADAR

Mevduat hesapları, bireylerin tasarruflarını güvence altına almaları için mühim bir finansal araç olarak değerlendirilmektedir. Bu hesaplar birikimlerinizi belirli bir süre bankada tutmanıza ve gelir elde etmenize olanak sağlar. Ancak faiz oranları bankadan bankaya farklılık gösterebilmekte ve vade uzadıkça getiriler artabilmektedir. Temmuz ayı birikimlerini değerlendirmek isteyen vatandaşlar için önemli bir aydır. Mevduat hesapları, birikimlerini en iyi şekilde değerlendirmek isteyen kişiler için popüler bir seçenek olarak görülüyor.

120.000 TL 32 Gün Vadeli Mevduat Kazançları

ON

Faiz Oranı: Yüzde 54

Net Kazanç: 5.240,66 ₺

Vade Sonu Tutarı: 125.240,66 ₺

Alternatif Bank

Faiz Oranı: Yüzde 53

Net Kazanç: 5.143,61 ₺

Vade Sonu Tutarı: 125.143,61 ₺

ING

Faiz Oranı: Yüzde 52

Net Kazanç: 5.046,56 ₺

Vade Sonu Tutarı: 125.046,56 ₺

Fibabanka

Faiz Oranı: Yüzde 52

Net Kazanç: 5.046,56 ₺

Vade Sonu Tutarı: 125.046,56 ₺





120.000 TL 46 Gün Vadeli Mevduat Kazançları

ON

Faiz Oranı: Yüzde 54

Net Kazanç: 7.533,44 ₺

Vade Sonu Tutarı: 127.533,44 ₺

Alternatif Bank

Faiz Oranı: Yüzde 53

Net Kazanç: 7.393,93 ₺

Vade Sonu Tutarı: 127.393,93 ₺

ING

Faiz Oranı: %52

Net Kazanç: 7.254,43 ₺

Vade Sonu Tutarı: 127.254,43 ₺

Odea

Faiz Oranı: Yüzde 51

Net Kazanç: 7.114,92 ₺

Vade Sonu Tutarı: 127.114,92 ₺

DenizBank

Faiz Oranı: Yüzde 48

Net Kazanç: 6.696,39 ₺

Vade Sonu Tutarı: 126.696,39 ₺

Yapı Kredi

Faiz Oranı: Yüzde 45,5

Net Kazanç: 6.347,62 ₺

Vade Sonu Tutarı: 126.347,62 ₺

UYARI: Bu haber yatırım tavsiyesi değildir!