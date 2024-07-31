Bankalarda faiz depremi! Mevduat faizlerinde büyük yükseliş: 120 bin TL'ye maaş bağlıyor!

Tasarruflarını değerlendirip yatırıma dönüştürmek isteyenlerin yoğun ilgi gösterdiği mevduat faiz oranları yenilendi. Temmuz ayından bu yana kâr etmek isteyen herkes bankalara yöneldi. 120.000 lirası olan bir kişi ne kadar kazanır? Banka mevduat faiz oranları için haberimizi okumaya devam edin.
BANKA MEVDUAT FAİZ ORANLARI NE KADAR
Mevduat hesapları, bireylerin tasarruflarını güvence altına almaları için mühim bir finansal araç olarak değerlendirilmektedir. Bu hesaplar birikimlerinizi belirli bir süre bankada tutmanıza ve gelir elde etmenize olanak sağlar. Ancak faiz oranları bankadan bankaya farklılık gösterebilmekte ve vade uzadıkça getiriler artabilmektedir. Temmuz ayı birikimlerini değerlendirmek isteyen vatandaşlar için önemli bir aydır. Mevduat hesapları, birikimlerini en iyi şekilde değerlendirmek isteyen kişiler için popüler bir seçenek olarak görülüyor.
120.000 TL 32 Gün Vadeli Mevduat Kazançları
ON
Faiz Oranı: Yüzde 54
Net Kazanç: 5.240,66 ₺
Vade Sonu Tutarı: 125.240,66 ₺
Alternatif Bank
Faiz Oranı: Yüzde 53
Net Kazanç: 5.143,61 ₺
Vade Sonu Tutarı: 125.143,61 ₺
ING
Faiz Oranı: Yüzde 52
Net Kazanç: 5.046,56 ₺
Vade Sonu Tutarı: 125.046,56 ₺
Fibabanka
Faiz Oranı: Yüzde 52
Net Kazanç: 5.046,56 ₺
Vade Sonu Tutarı: 125.046,56 ₺
120.000 TL 46 Gün Vadeli Mevduat Kazançları
ON
Faiz Oranı: Yüzde 54
Net Kazanç: 7.533,44 ₺
Vade Sonu Tutarı: 127.533,44 ₺
Alternatif Bank
Faiz Oranı: Yüzde 53
Net Kazanç: 7.393,93 ₺
Vade Sonu Tutarı: 127.393,93 ₺
ING
Faiz Oranı: %52
Net Kazanç: 7.254,43 ₺
Vade Sonu Tutarı: 127.254,43 ₺
Odea
Faiz Oranı: Yüzde 51
Net Kazanç: 7.114,92 ₺
Vade Sonu Tutarı: 127.114,92 ₺
DenizBank
Faiz Oranı: Yüzde 48
Net Kazanç: 6.696,39 ₺
Vade Sonu Tutarı: 126.696,39 ₺
Yapı Kredi
Faiz Oranı: Yüzde 45,5
Net Kazanç: 6.347,62 ₺
Vade Sonu Tutarı: 126.347,62 ₺
UYARI: Bu haber yatırım tavsiyesi değildir!