Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Bankalarda faiz depremi! Mevduat faizlerinde büyük yükseliş: 120 bin TL'ye maaş bağlıyor!

Yatırım yapmak isteyenler dikkat! 120.000 liranız varsa siz de kazanabilirsiniz! Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 14:15
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 14:15
Bankalarda faiz depremi! Mevduat faizlerinde büyük yükseliş: 120 bin TL'ye maaş bağlıyor!

Tasarruflarını değerlendirip yatırıma dönüştürmek isteyenlerin yoğun ilgi gösterdiği mevduat faiz oranları yenilendi. Temmuz ayından bu yana kâr etmek isteyen herkes bankalara yöneldi. 120.000 lirası olan bir kişi ne kadar kazanır? Banka mevduat faiz oranları için haberimizi okumaya devam edin.

BANKA MEVDUAT FAİZ ORANLARI NE KADAR

Mevduat hesapları, bireylerin tasarruflarını güvence altına almaları için mühim bir finansal araç olarak değerlendirilmektedir. Bu hesaplar birikimlerinizi belirli bir süre bankada tutmanıza ve gelir elde etmenize olanak sağlar. Ancak faiz oranları bankadan bankaya farklılık gösterebilmekte ve vade uzadıkça getiriler artabilmektedir. Temmuz ayı birikimlerini değerlendirmek isteyen vatandaşlar için önemli bir aydır. Mevduat hesapları, birikimlerini en iyi şekilde değerlendirmek isteyen kişiler için popüler bir seçenek olarak görülüyor.

120.000 TL 32 Gün Vadeli Mevduat Kazançları

ON

Faiz Oranı: Yüzde 54

Net Kazanç: 5.240,66 ₺

Vade Sonu Tutarı: 125.240,66 ₺

Alternatif Bank

Faiz Oranı: Yüzde 53

Net Kazanç: 5.143,61 ₺

Vade Sonu Tutarı: 125.143,61 ₺

ING

Faiz Oranı: Yüzde 52

Net Kazanç: 5.046,56 ₺

Vade Sonu Tutarı: 125.046,56 ₺

Fibabanka

Faiz Oranı: Yüzde 52

Net Kazanç: 5.046,56 ₺

Vade Sonu Tutarı: 125.046,56 ₺

Yatırım Yapacaklar Dikkat

120.000 TL 46 Gün Vadeli Mevduat Kazançları

ON

Faiz Oranı: Yüzde 54

Net Kazanç: 7.533,44 ₺

Vade Sonu Tutarı: 127.533,44 ₺

Alternatif Bank

Faiz Oranı: Yüzde 53

Net Kazanç: 7.393,93 ₺

Vade Sonu Tutarı: 127.393,93 ₺

ING

Faiz Oranı: %52

Net Kazanç: 7.254,43 ₺

Vade Sonu Tutarı: 127.254,43 ₺

Odea

Faiz Oranı: Yüzde 51

Net Kazanç: 7.114,92 ₺

Vade Sonu Tutarı: 127.114,92 ₺

DenizBank

Faiz Oranı: Yüzde 48

Net Kazanç: 6.696,39 ₺

Vade Sonu Tutarı: 126.696,39 ₺

Yapı Kredi

Faiz Oranı: Yüzde 45,5

Net Kazanç: 6.347,62 ₺

Vade Sonu Tutarı: 126.347,62 ₺

UYARI: Bu haber yatırım tavsiyesi değildir!

İLGİLİ HABERLER

Bakanlık emekli için imzayı attı! Hem nakit promosyon verilecek hem de özel indirimler yapılacak!

Sınav yok, KPSS yok! Et ve Süt Kurumu kura ile personel alım ilanını az önce açtı

Yüksek maaşla bilişimde çalışmak isteyenler dikkat! Sayıştay personel alımı yapıyor

Belediye çalışanlarına büyük müjde maaşlara ek 25.550 TL promosyon!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı

Bankalarda faiz depremi! Mevduat faizlerinde büyük yükseliş: 120 bin TL'ye maaş bağlıyor!

Gençlere faizsiz 2 yıl geri ödemesiz 48 ay vadeli kredi müjdesi! Bakan Göktaş canlı yayında açıkladı!

TSK Orduevi en az ilkokul mezunu işçi alımı İçin ilan yayımladı! Detaylar ve başvuru şartları

Belediye çalışanlarına büyük müjde maaşlara ek 25.550 TL promosyon!

Eylül ayında asgari ücrete 3000 TL zam müjdesi az önce geldi!

Sayıştay Başkanlığı ilanı Resmi Gazete'de yayımladı! Dolgun maaşlı personel alınacak

Mercedes yeni elektrikli CLA modeliyle elektrikli araç piyasasının içinden geçecek! Hem ucuz, hem ileri teknoloji hem de...

Kızılay'da yüksek maaş ile çalışma fırsatı! Kızılay KPSS'siz en az lise mezunu personel alım ilanını az önce açtı: Tıkla başvur

Bakanlık emekli için imzayı attı! Hem nakit promosyon verilecek hem de özel indirimler yapılacak!

Yeni zam oranı sabah açıklandı! Yüzde 24.73 zamma imzalar atıldı

Sınav yok, KPSS yok! Et ve Süt Kurumu kura ile personel alım ilanını az önce açtı

Yüksek maaşla bilişimde çalışmak isteyenler dikkat! Sayıştay personel alımı yapıyor