Bankalarda faiz depremi! Resmen maaş gibi servet ödeniyor: Oranları duyan çıldıracak

Merkez Bankası, 2023 yılının son aylarında faiz artırımlarını hızlandırdı ve bu durum kredi ve mevduat faizlerini güncelledi. Şu anda bankalarda tüketici, taşıt ve konut kredileri ile kredi kartı faizleri değişti. Ayrıca, bazı bankalarda 3 aylık mevduat faizinin yüzde 52.50 seviyelerine çıktığı belirtiliyor. İşte şu anda bankalardaki ortalama faiz durumu...

Merkez Bankası politika faizini yüzde 42.50 seviyesine yükseltti. Bankalarda ortalama ticari kredi faizleri yüzde 45 ile 52 seviyelerinde değişiyor. Mevduat faizleri ise yüzde 42-48 arasında değişiyor. Kamu bankalarında faizler yüzde 44 seviyelerinde.

Merkez Bankası faiz artırımı döngüsünün sonuna gelindiğini belirtti, ancak önümüzdeki süreçte piyasa izlenecek ve uluslararası gelişmelere bağlı olarak faiz indirimi tercih edilebilir.

Mevduat faizlerindeki artış, politika faizi ile piyasa faizi arasındaki makasın devam etmesi nedeniyle mevduatları fazla etkilemeyebilir. Mevduat faizleri yüzde 42-48 arasında değişiyor.

1 milyon TL parası olan bir kişinin yüzde 45 faizle aylık mevduat kazancı 37 bin 377 TL, 3 aylık kazancı ise 107 bin 459 TL civarında oluşuyor.

Şu anda tüketici kredilerinde faiz oranları yüzde 4.24, taşıt kredileri yüzde 4.24, konut kredileri yüzde 3.88, kredi kartı faizi 3.66, gecikme faizleri ise 3.96 civarında.

Mevduat Faizlerindeki Değişim





Merkez Bankası'nın faiz artışı mevduat faizlerine yükseliş getiriyor ancak bankaların gelirlerindeki azalma mevduat faizlerindeki yükseliş trendini kırabiliyor.

Bankalar 3 aylık mevduat faizine yüzde 52.50'ye varan faiz veriyor. Ancak, bankaların faiz gelirlerindeki azalış nedeniyle mevduat faizlerinde durgun bir seyir gözlemleniyor. Tüketicilerin farklı bankaların faiz oranlarını karşılaştırmaları, hoş geldin faizlerini değerlendirmeleri ve pazarlık yapmaları önerilmekte. Ayrıca, vade süresi uzadıkça faiz oranlarının arttığı dikkate alınmalı.

Tavsiyeler:

- Mevcut bankalar dışındaki faiz oranlarını karşılaştırın.

- Hoş geldin faizlerini değerlendirin.

- Pazarlık yaparak faiz oranlarını artırın.

- Vade süresini uzatmanın faiz artışına etkisini değerlendirin.

- Uzun vadeli yatırımlar için enflasyonu göz önünde bulundurun.

- Nakit ayırmak, beklenmeyen giderlere karşı önlem almanıza yardımcı olabilir.