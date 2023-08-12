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Bankalarda faiz depremi! Ziraat, Yapı Kredi, İş, Akbank, Garanti! Hemen yeni oranlara bakın: Milyonlarca kişiyi etkileyecek

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Bankalarda faiz depremi! Ziraat, Yapı Kredi, İş, Akbank, Garanti! Hemen yeni oranlara bakın: Milyonlarca kişiyi etkileyecek
Nakit ihtiyacı olanların adresi bankalar olurken güncellenen faiz oranları sonrasında vatandaşlar derinden etkilenmeye başladı. Para piyasalarının en hareketli günleri yaşanırken bankaların güncel faiz oranları açıklandı.

Yatırım araçlarında rekorlar kırılmaya devam ederken bankaların faiz oranlarında son durum merak konusu oldu. 8 bankadan peş peşe açıklama gelirken aradaki far dikkatleri çekti. İşte Ziraat Bankası, Yapı Kredi, İş Bankası, Akbank, Garanti bankaların yeni ihtiyaç kredisi faizleri...

GARANTİ BANKASI

Tutar: 50.000 TL

Vade: 36 ay

Faiz oranı: 3.38

Aylık taksit: 2.790 TL

ING BANK

Tutar: 50.000 TL

Vade: 36 ay

Faiz oranı: 2,84 TL

Aylık taksit: 2.533 TL

iş bankası faiz

İŞ BANKASI

Tutar: 50.000 TL

Vade: 36 ay

Faiz oranı: 2,60 TL

Aylık taksit: 2.421 TL

YAPI KEDİ BANKASI

Tutar: 50 bin TL

Vade: 36 ay

Faiz oranı: 3,88

Aylık taksit: 3.038 TL

ZİRAAT BANKASI

Tutar: 50 bin TL

Vade: 36 ay

Faiz oranı: 2,84

Aylık taksit: 2.482 TL

AKBANK

Tutar: 50 bin TL

Vade: 36 ay

Faiz oranı: 3,69

Aylık taksit: 3,69

Ekonomi
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