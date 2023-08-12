Bankalarda faiz depremi! Ziraat, Yapı Kredi, İş, Akbank, Garanti! Hemen yeni oranlara bakın: Milyonlarca kişiyi etkileyecek
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Nakit ihtiyacı olanların adresi bankalar olurken güncellenen faiz oranları sonrasında vatandaşlar derinden etkilenmeye başladı. Para piyasalarının en hareketli günleri yaşanırken bankaların güncel faiz oranları açıklandı.
Yatırım araçlarında rekorlar kırılmaya devam ederken bankaların faiz oranlarında son durum merak konusu oldu. 8 bankadan peş peşe açıklama gelirken aradaki far dikkatleri çekti. İşte Ziraat Bankası, Yapı Kredi, İş Bankası, Akbank, Garanti bankaların yeni ihtiyaç kredisi faizleri...
GARANTİ BANKASI
Tutar: 50.000 TL
Vade: 36 ay
Faiz oranı: 3.38
Aylık taksit: 2.790 TL
ING BANK
Tutar: 50.000 TL
Vade: 36 ay
Faiz oranı: 2,84 TL
Aylık taksit: 2.533 TL
İŞ BANKASI
Tutar: 50.000 TL
Vade: 36 ay
Faiz oranı: 2,60 TL
Aylık taksit: 2.421 TL
YAPI KEDİ BANKASI
Tutar: 50 bin TL
Vade: 36 ay
Faiz oranı: 3,88
Aylık taksit: 3.038 TL
ZİRAAT BANKASI
Tutar: 50 bin TL
Vade: 36 ay
Faiz oranı: 2,84
Aylık taksit: 2.482 TL
AKBANK
Tutar: 50 bin TL
Vade: 36 ay
Faiz oranı: 3,69
Aylık taksit: 3,69
Ekonomi