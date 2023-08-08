  1. Anasayfa

  2. Ekonomi

  3. Bankalarda mevduat depremi! 32 günlük vadeli mevduat oranları sil baştan değişti

Bankalarda mevduat depremi! 32 günlük vadeli mevduat oranları sil baştan değişti

Yayınlanma:
Bankalarda mevduat depremi! 32 günlük vadeli mevduat oranları sil baştan değişti
Merkez bankasının geçen ay açıkladığı yeni faiz oranlarının ardından banka mevduat faizleri değişti. Merkez bankasının faiz artırma kararı banka mevduat faizlerinin de düşmesine neden oldu. Yani bankalar faiz oranlarını yükseltirken vadeleri kısaltmaya başladılar. İşte, yeni banka mevduat faiz oranları..

Türk Lirası mevduat faizine ilişkin anketler Temmuz ayında ivme kazanmıştır. Her bankanın farklı mevduat oranları farklı olduğu için bankalar mevduat oranlarını resmi internet sitelerinde yayınlamaktadır. Ancak bir diğer garip konu da 100.000 TL'lik mevduatın 32 gün boyunca getirisidir. Her banka mevduat tutarına ve vadesine göre faiz oranları belirlemektedir. Temmuz ayı hesaplamaları diğer oranlar için de yapılır.

"32 gün vadeli 100.000 TL mevduatın getirisi"

32 gün vadeli 100.000 TL mevduatın getirisi

%37 mevduat faiziyle 3.081,64 TL

%36 mevduat faiziyle 2.998,36 TL

%35 mevduat faiziyle 2.915,07 TL

%33 mevduat faiziyle 2.748,49 TL

%31 mevduat faiziyle 2.581,92 TL

%22,5 mevduat faiz oranı ile 1.873,97 TL.

 Banka mevduat oranları ve 100.000 TL'nin 32 günlük getirisi hakkında daha fazla bilgi için lütfen bankanın resmi web sitesini ziyaret edin. Bu bilgiler genel bilgiler olup her bankanın kendisine ait politikaları gereği değişiklik gösterebilir.

Ekonomi
Maaşı yetmeyen emekliye tek seferlik 3000 TL! Başvuru şartı var, geri ödemesi yok
Maaşı yetmeyen emekliye tek seferlik 3000 TL! Başvuru şartı var, geri ödemesi yok
TOKİ'den bir müjde daha geldi! Evi olmayanları kiracılıktan kurtaracak: Eğer bu illerde yaşıyorsanız...
TOKİ'den bir müjde daha geldi! Evi olmayanları kiracılıktan kurtaracak: Eğer bu illerde yaşıyorsanız...
Kamu bankasından çocuğu olan ailelere tam 50.000 TL! Başvurmayan bu fırsatı kaçıracak
Kamu bankasından çocuğu olan ailelere tam 50.000 TL! Başvurmayan bu fırsatı kaçıracak
Emekliye zam oranını duyanın aklı başından gidecek! Ne yüzde 50 ne 60... Şimdiden heyecanlandırdı
Emekliye zam oranını duyanın aklı başından gidecek! Ne yüzde 50 ne 60... Şimdiden heyecanlandırdı
Öğretmenlere kötü haber: Maaşlarında vergi kesintisi yapılacak
Öğretmenlere kötü haber: Maaşlarında vergi kesintisi yapılacak
Altın satışlarına flaş düzenleme: Resmi Gazete'de yayımlandı
Altın satışlarına flaş düzenleme: Resmi Gazete'de yayımlandı
Emeklinin cebini rahatlatan ödeme SGK'dan! Başvurusuz 2000 TL hesaplara yatıyor
Emeklinin cebini rahatlatan ödeme SGK'dan! Başvurusuz 2000 TL hesaplara yatıyor