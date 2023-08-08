Bankalarda mevduat depremi! 32 günlük vadeli mevduat oranları sil baştan değişti

Türk Lirası mevduat faizine ilişkin anketler Temmuz ayında ivme kazanmıştır. Her bankanın farklı mevduat oranları farklı olduğu için bankalar mevduat oranlarını resmi internet sitelerinde yayınlamaktadır. Ancak bir diğer garip konu da 100.000 TL'lik mevduatın 32 gün boyunca getirisidir. Her banka mevduat tutarına ve vadesine göre faiz oranları belirlemektedir. Temmuz ayı hesaplamaları diğer oranlar için de yapılır.

"32 gün vadeli 100.000 TL mevduatın getirisi"





%37 mevduat faiziyle 3.081,64 TL

%36 mevduat faiziyle 2.998,36 TL

%35 mevduat faiziyle 2.915,07 TL

%33 mevduat faiziyle 2.748,49 TL

%31 mevduat faiziyle 2.581,92 TL

%22,5 mevduat faiz oranı ile 1.873,97 TL.

Banka mevduat oranları ve 100.000 TL'nin 32 günlük getirisi hakkında daha fazla bilgi için lütfen bankanın resmi web sitesini ziyaret edin. Bu bilgiler genel bilgiler olup her bankanın kendisine ait politikaları gereği değişiklik gösterebilir.