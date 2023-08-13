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Bankalardan kredi çekenler yandı! Yargıtay'dan flaş karar çıktı

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Bankalardan kredi çekenler yandı! Yargıtay'dan flaş karar çıktı
Bu kez mahkemelerin konusu döviz cinsinden bir kredi-borç oldu. Bir iş adamı dövizle borç aldığında kurdaki artış nedeniyle geri ödemekte zorlandı. Bankaya dava açan vatandaş, doların TL karşısında değer kazandığını ve bu nedenle işlem bakiyesinin orantısız bir şekilde aleyhine değiştiğini iddia etti. Yıllar süren bir hukuki ihtilafta mahkeme, döviz kurlarındaki değişimlerin dikkate alınması gerektiğine ve basiretli bir girişimcinin dövizle kredi çekme işleminde sonuçları öngörmesi gerektiğine karar verdi.

Yargıtay'ın hakkında emsal karar verdiği iş insanı S.S. Mart 2016'da dört ayrı işlemde 1 milyon dolarlık kredi kullandı. Kur yükselince taksitleri ödemekte zorlanan iş adamı, 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne gitti. Ödeme planları, bu meblağların ödeme süresi sonunda sanık bankaya faiziyle birlikte ödenmesini mümkün kılmaktadır ve bu kapsamda, ülkenin ekonomik krizi nedeniyle her ay düzenli olarak ödenmektedir. Dolar, Türk Lirası karşısında aşırı değerlendi ve bu nedenle eylemler arasındaki denge orantısızdı.

Sözleşmelerin doğru bir şekilde uygulanmasında tahammül edilemez bir durum ortaya çıkacağını, ödeme güçlüğü yaşayacağını ve taraflar arasında akdedilen döviz endeksi kredi sözleşmelerinin düzeltilmesini talep etti. Banka ile imzalanan sözleşmede kredinin çekildiği tarih ile TL cinsinden kalan ödemelerin eşitliğine göre düzeltilmesini, düzeltme sonunda oluşan farkın krediden ödenmesini veya mahsup edilmesini istedi.

Bankalardan kredi çekenler yandı! Yargıtay'dan flaş karar çıktı

Davalı Banka; davacının imzaladığı sözleşmeye aykırı olarak hukuken düzeltme talebinde bulunamayacağını, tarafların dengelerinin aşırı ve öngörülemez olarak bozulduğu iddiasının asılsız olduğunu ileri sürerek, davanın reddi talebini iletti.

MAHKEME KARARI ONAYLANDI

Mahkeme, dolar kurundaki artışın beklenmedik bir olay olmadığı, davacının sözleşmeyi yaparken olası kur değişikliklerini dikkate alması ve makul bir iş adamının sonuçları öngörmesi gerektiği gerekçesini göstererek davanın reddi konusunda bir karar verdi. Davacı kararı temyiz etti, itiraz ise Bölge mahkemesinden geldi. Davacı iş adamı, dosyasını Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'ne gönderdi.

Yargıtay, ihtiyatlı bir iş adamının yabancı para cinsinden kredi verirken kur dalgalanmalarını da göz önünde bulundurması gerektiğini belirterek kararı onadı.

Ekonomi
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