Bankalardan promosyon çılgınlığı! O bankaya başvuran 31.000 TL'yi cebine koyacak

Milyonlarca emeklinin her gün merakla takip ettiği emekli promosyon ödemeleri, Mayıs ayının sonunda da devam ediyor. Her yıl emekliye bazı şartlar karşılığında geri ödemesiz olarak verilen promosyon tutarları, başvuru sonrasında hesaba nakit olarak yatırılıyor. Yalnızca emeklilerin faydalanabileceği bu promosyon hem kamu hem de özel bankalar aracılığıyla verilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla kamu bankalarında yükseltilen emekli promosyonu ödemeleri, Mayıs ayında da güncellendi. Kamu bankalarında 12 bin liraya kadar yükselen promosyon ödemeleri özel bankalarda 31 bin lirayı gördü! Peki, en yüksek emekli promosyonunu Mayıs ayında hangi banka veriyor? İşte Mayıs 2024 en yüksek emekli promosyonu ve detayları...

Mayıs ayı en yüksek emekli promosyonu

SSK, Bağ-kur, memur emeklilerinin Temmuz ayı öncesinde seyyanen zam hayalleri tam da suya düşerken emekli promosyonu kampanyalarında güncelleme yapıldı. Bu kapsamda Albaraka Türk, nakit ihtiyacı olana 16 bin liraya kadar promosyon ödemesine ek vade farksız 15 bin TL kredi de veriyor. Emekli promosyonundan faydalanabilmek için gelen müşterinin 3 yıl süreyle Albaraka’dan maaşını çekmeyi taahhüt etmesi de gerekiyor.





Öte yandan Albaraka, emekli müşterilerine vade farksız olarak 15 bin liralık kredi de sunuyor. Bu krediyle birlikte de emekliye 31 bin liralık nakit ödeme imkanı sunulmuş oluyor.

Kamu bankası Ziraat ve Halkbank emekli promosyonu

Kamu bankası olarak hizmet vermekte olan Ziraat Bankası ile Halkbank, maaşını 3 yıl süreyle bünyelerine taşıyan müşterilerine maaş aralığına göre ödeme yapıyor. Bu promosyon ödemesi ise ek avantajlarla birlikte 8 bin lira ile 12 bin lira arasında yer alıyor.

Akbank Mayıs 2024 promosyon ödemesi

Öte yandan Akbank da özel banka olarak maaşını 3 yıl süreyle bünyesine taşıyan kişilere toplam 17 bin 500 liraya varan promosyon ödemesi yapıyor. Promosyon ödemelerinin de 31 Mayıs’a kadar devam edeceği vurgulanıyor.

Garanti BBVA Mayıs ayı emekli promosyonu

Mayıs ayında promosyon ödemesi yapmaya devam eden Garanti BBVA da yine maaşını 3 yıl süreyle bünyesinden almayı kabul eden müşterilerine nakit ödül veriyor. Bu kapsamda maaşını 3 yıl boyunca Garanti’den almayı kabul eden emeklilere 15 bin liraya kadar ödeme veriliyor.