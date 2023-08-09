Bankaların yüksek faizine tokat gibi çözüm! Cep telefonunuza bu mesaj geldiyse müjde var

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası %8,5 olan faiz oranlarını kademeli olarak arttırarak iki ayda %17,5’e yükseltti. Bu süreç içerisinde ise birçok tedbir peş peşe açıklandı. Merkez Bankası’nın yapmış olduğu politika ile faizlerin armaya başlamasından kaynaklı sıkılaştırıcı tedbirler finansmana erişimi de zorlaştırmaya başladı. Bundan dolayı da bankalar son dönemde kredi musluklarını kısmaya başladı.

1 Aralık 2022 – 1 Temmuz 2023 tarihine kadar faiz oranları sabit kalmış, kredi kartı ve nakit avans işlemlerinde faiz oranları %1,36 ve azami gecikme faiz oranı ise %1,66 olarak sabit tutulmuştu. 1 Ağustos’tan itibaren geçerli olacak kredi kartı kullanımlarında azami faiz oranı %2,13’e, azami gecikme oranı %2,43’e ve nakit avans faiz oranı ise %2,89’a çıkarıldı.





GSM Operatörleri Kredi Vermeye Başladı

Bankalar kredi faizlerini arttırırken GSM operatörleri anlaşmalı bankalar üzerinden müşterilerine kredi vermeye başladı. Bu kapsamla birlikte faturalı müşterilere mesaj atan Vodafone, %1,89 faiz oranı ile 3 ay ertelemeli 70 bin TL’ye kadar ihtiyaç kredisi sunuyor.

Vodafone’nın yaptığı bu kampanyada Türkiye Ekonomi Bankası iş ortağıdır. Bir diğer GSM operatörü ise Turkcell’dir. Fibabank ile işbirliği içinde olan Turkcell, Paycell uygulaması ile %3,79 faiz oranında 50 bin TL’ye kadar ihtiyaç kredisi imkanı sunuyor.

Yavaşlayan Kredi Kullanımı Yeniden Arttı

BDDK tarafından yayınlanmış olan haftalık bülten doğrultusunda, sektörün kredi hacmi 28 Temmuz’dan itibaren 34,4 milyar TL arttı. Toplam kredi hacmi ise 10 trilyon 287 milyar liraya yükselti.

Söz konusu olan kredilerin 441 milyar 812 milyon TL’si konut, 85 milyar 457 milyon TL’si taşıt kredileri olurken 885 milyar 193 milyon lira da ihtiyaç kredileri olmaktadır. Aynı dönem içerisinde ticari kredi tutarı 1 trilyon 196 milyara yükseldi.