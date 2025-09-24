Barak P2 Sulama Projesi Gaziantep'te: Yapım Sözleşmesi İmzalandı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Gaziantep'te inşa edilecek Barak P2 Sulama Projesi için yapım sözleşmesinin imzalandığını duyurdu. Bakan Yumaklı, projenin tamamlanmasının bölge tarımına ve ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

Projenin amacı ve kapsamı

Yumaklı, Bakanlığa bağlı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından yürütülecek projenin ihale sürecinin tamamlandığını ifade etti. Suyu merkeze alan politikalarla tarımsal üretimin, suyun, ormanın ve gıdanın yönlendirildiğini vurgulayan Yumaklı, modern sulama yöntemlerini yaygınlaştırma hedefiyle önemli altyapı yatırımlarına devam ettiklerini kaydetti.

Yumaklı'nın değerlendirmesi şöyle: "Projenin tamamlanarak bölgede sulu tarıma geçilmesiyle, bitki paterninde yaşanacak önemli değişiklik ile 10 bin kişiye ilave istihdam sağlanacağı öngörülüyor."

Teknik ve altyapı detayları

Yapım sözleşmesi imzalanan projenin tamamlandığında 93 bin 350 dekar tarım arazisinin sulanacağı bildirildi. Projenin maliyeti 3 milyar lira olarak açıklandı ve tamamlandığında Birecik Barajı'nda depolanan Fırat sularının Barak Ovası'na ulaştırılacağı belirtildi.

Projede inşa edilecek teknik unsurlar arasında toplam uzunluğu 12 bin 910 metre olan 6 tahliye kanalı, 285 kilometre uzunluğunda kapalı sistem borulu şebeke ve 1484 sanat yapısı yer alıyor. Ayrıca, işletme safhasında projenin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla 9,4 megavat kurulu güce sahip bir güneş enerji santrali kurulacak ve böylece çiftçilerin suya erişimi daha ekonomik hale getirilecek.

Ekonomik etkiler

Yumaklı, projenin bölge ekonomisine sağlayacağı katkıya dikkat çekerek, "Projemizin hayata geçirilmesiyle, milli ekonomiye yılda yaklaşık 1 milyar liralık katkı sağlanması planlanıyor." ifadelerini kullandı. Projenin, bölge üreticilerinin gelir seviyesini yükselteceği ve bölge ekonomisinin kalkınmasında lokomotif rol üstleneceği vurgulandı.

Özetle, Barak P2 Sulama Projesi ile Gaziantep'in su kaynaklarının etkin kullanımı ve tarımsal sulama ihtiyacının karşılanması hedefleniyor; proje tamamlandığında bölge tarımında üretim deseni değişecek ve istihdam artışı öngörülüyor.