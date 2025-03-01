Barselona'da Mobil Dünya Kongresi 3 Mart'ta Başlıyor

Mobil Dünya Kongresi, 3-6 Mart tarihlerinde Barselona'da, 200'den fazla ülkeden katılımcıyla gerçekleştirilecek.

Yayın Tarihi: 01.03.2025 11:05
Güncelleme Tarihi: 01.03.2025 11:05
Barselona'da Mobil Dünya Kongresi 3 Mart'ta Başlıyor

Mobil Dünya Kongresi 3 Mart’ta Kapılarını Açıyor

Dünya GSM Birliği (GSMA) tarafından her yıl düzenlenen ve mobil iletişim sektörünün en önemli etkinliklerinden biri olan Mobil Dünya Kongresi (Mobile World Congress-MWC), 3 Mart tarihinde İspanya'nın Barselona kentinde ziyaretçilere kapılarını açacak.

Kongre Detayları

3-6 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan kongre, Fira Gran Via Fuar Merkezi'nde yapılacak ve 200'den fazla ülkeden katılımcıyı bir araya getirecek. Her yıl ortalama 100 binden fazla ziyaretçinin katıldığı etkinlik, mobil iletişim alanında son teknolojilerin sergilendiği önemli bir platform olma özelliğini sürdürüyor.

Yeni Teknolojiler ve Gelecek Vizyonu

Kongrede, 5G, mobil ağlar, yapay zekanın yeni kullanım alanları ve yeni cihazlar gibi çeşitli konular ele alınacak. Dünyanın en büyük teknoloji şirketleri ve girişimleri en son yeniliklerini tanıtacak ve sektörün geleceği hakkında öngörüler sunulacak.

Türk Firmalarının Katılımı

Türkiye'den mobil iletişim sektöründeki lider firmaların da yer alacağı Mobil Dünya Kongresi'nde milli katılımı İstanbul Ticaret Odası (İTO) organize ediyor. Etkinliğe katılacak firmalar arasında Türk Telekom, Turkcell, Vodafone ve ULAK Haberleşme gibi önemli isimler bulunuyor.

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