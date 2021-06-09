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Başkent Gaz borsada ne zaman işlem görecek? Başkent Gaz hisseleri işlem görmeye başladı mı?

Başkent Gazın, mevcut ortaklarının sahip oldukları 175.000.000 TL nominal değerindeki payların halka arzı gerçekleştirildi. Halka arzda talep toplanma fiyatı 9,72 TL olarak belirlendi. Hisselerin ne zaman işlem görmeye başlayacağı ise yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Peki, Başkent Gaz borsada ne zaman işlem görecek? İşte cevabı…

09 Haziran 2021 Çarşamba 11:50
Başkent Gaz borsada ne zaman işlem görecek? Başkent Gaz hisseleri işlem görmeye başladı mı?
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Halka arzı gerçekleştirilecek payların yüzde 36’sı yurt içindeki bireysel yatırım yapanlara, yüzde 18’i yurt içindeki kurumsal yatırım yapanlara, yüzde 6’sı yurt dışında kurumsal yatırım yapanlara, yüzde 40’ı Torunlar Grubu ile ihraççı çalışanlarının oluşturduğu yatırımcılara verildi. Hal böyle olunca Başkent Gaz’ın işlem göreceği tarih merak edilmeye başlandı.

Başkent Gaz ne zaman işlem görmeye başlayacak?

Talep toplamaları sonrasında hak kazanılmış olan paylar yatırım yapanların hesaplarına, halka arzla ilgili sonuçların duyurulmasının ardından iki iş günü içinde geçip, paylar 10 Haziran’da borsada işlem görecektir.

Başkent gaz halka arzın sonuçları


Ülkemizde son üç yılda gerçekleştirilen 2. Büyük halka arz olan Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO’nun halka arz konusunda, Torunlar grubuna minimum yüzde 40 pay tahsisi yapılmıştı. Halka arzın yapılması da Torunlar grubu ile orada çalışmakta olanların planlanmış olan tutardan daha fazla tahsisat aldıklarını gösterdi.

Halka arz konusunda bireysel yatırımcılar adına yüzde 36 oranında planlanmış olan tahsisat yüzde 28.6 olarak gerçekleştirilirken, fonlar gibi yurt içi kurumsal yatırımcılığı yapanlar halka arzı gerçekleştirilen hisselerden yüzde 13.4 almış oldu.

Yurt dışındaki kurumsal yatırımcılar da halka arzdan yüzde 1.4 oranında yararlandı.

Şirket tarafından ihraç edilen 175 milyon TL nominal değerli hissenin 69 milyonunu Torunlar Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ, 33.4 milyonunu ise Torun Kağıt Pazarlama satın aldı.


Son Güncelleme: 09.06.2021 11:50
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