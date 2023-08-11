Başvuran emeklilere can suyu olacak! O banka tek işlem yapana 10.000 TL geri ödemesiz para veriyor

Garanti Bankası, emekli müşterilere yönelik cazip bir promosyon kampanyasıyla dikkat çekiyor. Mart ayı boyunca geçerli olacak bu kampanya kapsamında, Garanti Bankası'na müşteri olan emeklilere 10.000 TL'ye kadar promosyon verileceği duyuruldu. Bu adım, bankanın emeklilere yönelik sunmuş olduğu avantajları daha da genişletme amacını taşıyor.



PROMOSYON MİKTARLARI VE KAMPANYA ŞARTLARI





Son dönemde, emeklilere yönelik bankalar tarafından sunulan promosyon fırsatları büyük bir ilgi görmekte. Bu kapsamda Garanti Bankası da müşteri memnuniyetini ön planda tutarak emeklilere özel promosyon seçenekleri geliştiriyor. Özellikle Mart ayı boyunca geçerli olacak bu yeni kampanya, Garanti Bankası'nın emeklilere yönelik sunduğu avantajları daha da cazip hale getiriyor.

Sadece maaş promosyonuyla sınırlı kalmayan Garanti Bankası'nın sunmuş olduğu avantajlar arasında düşük faizli kredi fırsatları ve Bonus Kart kullanımına özel fırsatlar da bulunuyor. Bankanın Bonus Kart kullanarak 1000 TL'ye kadar hediye para kazanma şansı sunması, emeklilere ek bir finansal avantaj sunuyor.

Önümüzdeki dönemde yürürlüğe girecek olan EYT yasasının kabul edilmesiyle birlikte, birçok banka promosyon ücretlerini güncellemeye başladı. Garanti Bankası da bu kapsamda emeklilere özel promosyon fırsatlarını güncelledi. Bu güncelleme ile 3 yıllık sözleşme karşılığında emeklilere sunulan rekor ücret ödeme fırsatı sunuluyor.

Garanti Bankası, müşteri memnuniyetini öncelikli tutarak emeklilere geniş kapsamlı avantajlar sunmaya devam ediyor. Düşük faizli kredi imkanlarından Bonus Kart'a kadar uzanan avantajlar, emeklilerin bankacılık işlemlerini kolaylaştırmayı amaçlıyor. Bu sayede, emekliler finansal konulardaki ihtiyaçlarını daha rahat bir şekilde karşılayabilirken, bankanın sunduğu olanaklardan yararlanabilirler.

Garanti Bankası'nın güncellenen promosyon ücretleri 3 Nisan 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak. Bu güncelleme ile 3.500 TL'ye kadar maaş alan emeklilere 4.500 TL, 3.500 TL ile 7.500 TL arasında maaş alan emeklilere 5.250 TL, 7.500 TL ile 10.000 TL arasında maaş alan emeklilere 6.750 TL, 10.000 TL ve üstü maaş alan emeklilere ise 7.500 TL promosyon ödemesi yapılması planlanıyor.

Emekliler, Garanti Bankası'nın sunmuş olduğu bu avantajlardan yararlanmak için sadece 3 yıllık maaş tarihini bankaya bildirerek başvurularını gerçekleştirebilirler. Başvurular bankanın şubeleri, mobil bankacılık hizmetleri, internet bankacılığı ve e-devlet platformu üzerinden yapılabiliyor. Onaylanan başvuruların ödemesi ise kısa süre içinde hesaplara aktarılıyor.