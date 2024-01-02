Başvuranlara bir kerelik 485 TL ödenecek! Genç, yaşlı fark etmiyor: Başvuranın hesabına yatacak

Türkiye'de ekonomik zorluklarla mücadele eden vatandaşlara yönelik devletin sosyal yardımları ve maddi destekleri hız kesmeden devam ediyor. Yaklaşan 2024 yılı için duyurulan yeni desteklerle birlikte, İŞKUR'un işsizlere yönelik başlatacağı işbaşı eğitim programıyla ilgili detaylar açıklandı. Bu program, iş arayanlara umut ışığı olacak ve onlara yeni iş fırsatları sunacak.

İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı'na başvuruda bulunabilmek için belirli şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Bu şartlar arasında İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak, 15 yaşını tamamlamış olmak, işverenin birinci veya ikinci derece kan hısımı veya eşi olmamak, emekli olmamak gibi kriterler bulunuyor. Ayrıca, program süresince genel sağlık sigortası ile iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primleri İŞKUR tarafından karşılanacak.





İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı kapsamında ödenecek cep harçlıkları da açıklandı. Programa katılan iş arayanlara günlük 438,55 TL ödeme yapılacakken, öğrencilere tam ve kıstaslı olarak ayrı ayrı 438,55 TL ve 328,91 TL ödenecek. İşsizlik ödeneği alanlara ise günlük 219,28 TL ödeme yapılacak. Geleceğin meslekleri olarak belirlenen alanlarda düzenlenen programlara katılanlara ise günlük 482,41 TL cep harçlığı ödenmektedir.

Başvurular, Türkiye genelinde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri, Hizmet Merkezleri ve İŞKUR E-Şube üzerinden gerçekleştirilebilecek. Başvuruları kabul edilen kişilere, İŞKUR tarafından günlük cep harçlıkları ödenecek ve aynı zamanda meslek kazanma fırsatı sunulacak. Bu destek programları, işsiz vatandaşlara umut olmayı hedefliyor, onlara yeni iş perspektifleri sunarak ekonomik kalkınmaya katkıda bulunmayı amaçlıyor.