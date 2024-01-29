Başvuru için son iki gün! Aracına yakıt alanlara 175 TL para iadesi yapılacak

Ziraat Bankası son kampanyasıyla müşterilerini şaşırtmayı başardı. Ziraat Bankası'nın kampanyasının Şubat ayı ortasına kadar devam edeceği gelen bilgiler arasında. Banka, müşterileri için Bankkart lira kampanyası başlatarak, müşterilerine 175 TL'ye kadar Bankkart lira sunacağını duyurdu. Bankanın kampanyası hakkında daha fazla bilgiye bu haberden ulaşabilirsiniz...

Bankkart Lira Kampanyası Başladı

Ziraat Bankası tarafından hazırlanan kampanya 1 Ocak'ta başladı ve 15 Şubat'a kadar sürecek. Taahhüt edilen 175 TL Bankkart Lira kampanyası Ocak ayında duyurulmuştu. Kampanyanın duyurulmasıyla birlikte araç sahipleriakaryakıt fırsatından en iyi şekilde yararlanmak için araştırmaya girişti. Ziraat Bankası, kampanyaya ilişkin detayları resmi internet sitesinden duyurdu.





175 TL'lik Bankkart Lira Müşterileri Sevindirdi

Ziraat Bankası'nın1 Ocak'ta başlayan kampanyası 15 Şubat'a kadar sürecek. Banka müşterileri akaryakıt alımlarından faydalanabiliyor Ziraat Bankası müşterileri Total Enerji stantlarından farklı günlerde veya aynı gün içerisinde yapacakları 750 TL ve üzeri dört akaryakıt alışverişinde Bankkart Lira kazanabiliyor. Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin deme işlemlerini BankkartPOS üzerinden yapmaları gerekmektedir. BankkartPOS üzerinden yapılmayan alışverişler kampanya dışı kalmaktadır. Kampanyaya katılmak için BankkartMobil veya SMS ile kayıt olmak; SMS ile katılmak isteyenler için TE2024 yazıp 4757'ye göndermek; KKTCell kullanıcıları için +905327524757 'ye SMS göndermek yeterli. Bu yöntemler kampanyaya katılımı kolaylaştırıyor.

Ziraat Bankası'nın Diğer Promosyonları

Ziraat Bankası, müşterileri için promosyonlar düzenlemeye devam ediyor. Akaryakıt kampanyası 1 Ocak'ta başladı ve 15 Şubat'a kadar devam edecek. Ziraat Bank elbette kampanyalardan hiç bıkmıyor. Banka müşterilerine özel seçenekler sunmaya devam ediyor. Ziraat Bank web sitesinde veya Ziraat Mobil'de 'Tekliflerim' sekmesini ziyaret ederek tüm güncel promosyonlar hakkında bilgi edinebilirsiniz. Ziraat Bank, güncel promosyonlarını resmi web sitesi üzerinden duyurmaya ve ilan etmeye devam edecek...