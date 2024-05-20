Başvuru şartları açıklandı! 50.000 TL'ye kadar nakit ödeme o tarihte hesapta

Başvuruda bulunan kişilere 50.000 TL nakit ödeme gerçekleştirilmektedir. Bazı şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar nelerdir? Tüm detaylar haberimizde.



BAŞVURU YAPANLARA 50.000 TL ÖDEME!

Düşük gelire sahip ve emekli olan vatandaşlara 50.000 TL ihtiyaç kredisi sunulmaktadır.

Enflasyonun yüksek olmasından kaynaklı vatandaşlar en fazla kredi veren bankaları araştırmaktadır. Halkbank, ihtiyaç kredisi duyurusunda bulundu. 36 ay vadeyle 50.000 TL kredi imkanı sunmaktadır. Acil nakit ihtiyacı olan kişileri cezbeden bu imkan rağbet gördü. Başvuru için bazı şartlar bulunmaktadır.

İlk başvuru şartı Halkbank müşterisi olmaktır. Düzenli geliri ve geçerli kredi notu bulunması şarttır. 3 ayda bir eşit taksitli olacak şekilde ödemev yapılacaktır. Faiz oranı %5.45, vade süresi ise 36 ay olarak belirtildi.

Halkbank ihtiyaç kredisi son başvuru tarihi 31 Mayıs 2024'tür.