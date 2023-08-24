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Başvuru yapanlar 5 bin 97 TL ödemeyi alır! Başvurular açıldı

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Başvuru yapanlar 5 bin 97 TL ödemeyi alır! Başvurular açıldı
İhtiyaç sahibi vatandaşlara yapılan sosyal destek ödemeleri merakla araştırılıyor. Bu ödemeler zamlandı! Tüm detaylar haberimizde.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahibi vatandaşlara maddi destek sağlamaya devam ediyor. Birçok ödemeye zam geldi! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ÖDEMELER ZAMLANIYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen sosyal destek ödemelerinin güncel tutarları ile ilgili vatandaşların araştırmaları devam ediyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlara sağlanan ve birçok farklı alanda yapılan sosyal destek ödemelerine Temmuz ayında yapılan ara zamlar doğrultusunda zam geldi. 

bakanlık ödemelerine zam geldi

Bakanlık tarafından verilen evde bakım maaşları 5 bin 97 TL, aile destek paketi 1.900 TL oldu. Engelli maaşı ve 65 yaş maaşlarına da zamlar yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara ilaç gibi gelen maddi desteklerle ilgili başvuru süreçleri e-Devlet sistemi üzerinden yapılıyor. Başvuru sorgulama işlemlerine de e-Devlet sistemi üzerinden erişilebiliyor. Bakanlığın ödemeleri için her pakete göre farklı şartlar aranıyor. Bakanlığın aradığı şartlar ve talep edilen belgelerle ilgili tüm detaylar resmi internet sitesi üzerinden vatandaşla paylaşılıyor. 

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