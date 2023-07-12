Başvuru yapanlar araç muayene ücretini geri alıyor! Bu şartları sağlayanlar hemen alabilecek

Ekonomist Cahit Saraçoğlu, hukukta emsal veren kararı göstererek muayene ücretince ödenen giderin nasıl geri alınacağını bildirdi. Trafiğe çıkan her araç, belirli sürelerin ardından muayene edilmektedir. Araç muayenesi;

• Ticari araçlara yılda bir

• Binek araçlarına da yılda iki kere yapılmak zorundadır.

Araç muayenesindeki ücreti kredi kartı ile ödeyenlerin ilave ödemiş olduğu para ise artık geri alınabilecek.





Kredi Kartı Ödemesinde İlave Ücret Alınamaz

Twitter hesabından paylaşım yapan Ekonomist Cahit Saraçoğlu;

‘’ TÜVTÜRK’ün kredi kartı ödemelerinde almış olduğu ilave ücret hukuksuzdur. ‘’ şeklinde açıklamada bulundu. 2022 Ağustos ayındaki ilavi ödeme 12.41 TL olarak belirtilmiştir. Tüketici Hakem Heyeti’nin yapmış olduğu bu durumu Cahit Saraçoğlu ayıplı hizmet olarak nitelendirdi.

2023 Araç Muayenesi Ne Kadar?

• Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıt, römork ve yarı römork: 1,130,44 TL

• Otobüs, kamyon, çekici ve tanker: 1,528,10 TL

• Traktör, motosiklet, motorlu bisiklet: 575,84 TL