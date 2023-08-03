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Başvurular için son günler! Bakanlık çağrı yaptı: Bu fırsatın tekrarı yok

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Başvurular için son günler! Bakanlık çağrı yaptı: Bu fırsatın tekrarı yok
Ticaret Bakanlığı'ndan kadınların çoğunlukta olduğu kooperatiflere destek! Mal alımlarından nitelikli personel istihdamına kadar birçok alanda proje başvuruları başladı. Başvurular 14 Ağustos'a kadar devam edecek. Detaylar haberimizde...

Ticaret Bakanlığı, kadınların çoğunlukta olduğu kooperatifleri desteklemek amacıyla yeni bir program başlattı. Başvurular 12 Temmuz'da başlayarak 14 Ağustos 2023 tarihine kadar devam edecek.

400 BİN TL'YE KADAR HİBE DESTEĞİ

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Programa, kadınların çoğunlukta olduğu ve kadın emeğini değerlendiren kooperatifler ile üst kuruluşları başvurabilir. Başvuru sahipleri, ilgili mevzuata uygunluk ve diğer kamusal kaynaklardan destek almadıklarını belgelemek zorundalar. Aynı zamanda projelerinin üretim ve istihdama katkısı olması, sürdürülebilir ve piyasa araştırmasına dayalı olması gerekmektedir.

Desteklenecek proje konuları arasında mal alımları, yaşlı ve engelli bakım merkezleri ile çocuk kulüpleri, kreş ve gündüz bakımevlerine demirbaş eşya niteliğinde yatırım malı alımları, ürünlerin tanıtımı ve pazarlanmasına yönelik sergi ve fuar katılımları, nitelikli personel istihdamı yer almaktadır.

Hibe miktarı, farklı kategorilere göre belirlenmiştir. Mal alımlarında maksimum 400.000 TL, hizmet alımlarında 60.000 TL, nitelikli personel istihdamında ise yıllık bir personel için 136.824 TL, iki personel için toplamda 273.648 TL olabilecektir.

Destek oranı, proje tutarına göre değişmektedir. Kalkınmada öncelikli bölgelerde %75, diğer bölgelerde %50 oranında destek sağlanacak. Ancak, kadınların çoğunlukta olduğu kooperatiflerde bu oran %75 olacak ve Ticaret Bakanlığı tarafından karşılanacaktır. Kalan kısmı ise proje yürütücüsü kooperatif tarafından karşılanacaktır.

Bu program, kadın emeğinin desteklenmesi ve kadınların ekonomik güçlenmesine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Kadın kooperatiflerinin üretim ve istihdama yönelik projeleri bu destekle daha kolay hayata geçebilecek ve sürdürülebilirlikleri artacaktır. Başvuruların belirlenen süre içinde yapılması önemlidir.

Ekonomi
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