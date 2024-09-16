Batarya Teknolojileri Zirvesi 2024 Bilişim Vadisi'nde Başlıyor

Batarya Teknolojileri Zirvesi 2024

Batarya Teknolojileri Zirvesi, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi iş birliği ile Pil Batarya Üreticileri ve Tedarikçileri Derneği (PİLDER) tarafından düzenleniyor. Etkinlik, 25-26 Eylül 2024 tarihlerinde Türkiye'nin Gebze şehrindeki Bilişim Vadisi'nde gerçekleştirilecek.

Katılımcılar ve Ele Alınacak Konular

Zirveye yurt içi ve yurt dışından 32 uzman konuşmacı ve yaklaşık 750 katılımcı katılacak. Pil ekosisteminin birçok yönü, ham madde süreçlerinden hücre üretim tekniklerine kadar geniş bir yelpazede ele alınacak.

PİLDER Başkanı Kadem Usta'nın Açıklamaları

PİLDER Başkanı Kadem Usta, zirvede 'enerjide oyun değiştiren' depolama teknolojilerinin Türkiye’ye fayda sağlayacak şekilde tartışılacağını belirtti. Usta, batarya teknolojilerinin sürdürülebilir enerji geçişinin kritik bir parçası olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin Üretim Kapasitesi ve Hedefler

Kadem Usta, Türkiye'nin 2030 yılına kadar 80 GWh üretim kapasitesini aşacağını ve bu alanda önemli gelişmeler yaşandığını ifade etti. Ayrıca, 2022 yılında 573 milyon dolar olan lityum-iyon pil ve batarya ithalatının, 2023 yılında 1,06 milyar dolara yükseldiğini belirtti.

Bilişim Vadisi'nin Önemi

Bilişim Vadisi, ulusal ve uluslararası düzeyde teknolojik yeniliklerin merkezinde yer alıyor. Batarya Teknolojileri Zirvesi, ülkenin bu alanda sağladığı potansiyeli global arenada duyurmayı amaçlıyor.

Gelecek Vizyonu

Kadem Usta, dünya genelinde batarya üretim kapasitesinin 2023'te 2,6 TWh seviyesinde olduğunu, 2030 yılına gelindiğinde bu rakamın 9 TWh'a çıkmasının beklendiğini ifade etti. Bu durum, yerli üretim ihtiyacını ortaya koyuyor.

Bu zirve, batarya ve pil teknolojileri alanındaki yenilikleri paylaşmak ve Türkiye'nin enerji gündemini uluslararası düzeye taşımak için bir fırsat sunuyor.