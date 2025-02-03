Batı Akdeniz'den Ocak'ta 245,8 Milyon Dolar İhracat

Batı Akdeniz'den Ocak Ayında Önemli İhracat Başarısı

Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) üyesi firmalar, ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre %12,97 artışla 245 milyon 809 bin 121 dolar ihracat gerçekleştirdi.

BAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, bölge ihracatçıları olarak yeni yıla iyi bir başlangıç yaptıklarını vurguladı. Çavuşoğlu, ocakta kaydedilen ihracatın önemli bir başarı olduğunu belirtti.

Yaş Meyve ve Sebze İhracatı

Yaş meyve ve sebzenin bölgenin lokomotif sektörü olduğuna dikkat çeken Çavuşoğlu, bu sektörde %4,10 artışla 86 milyon 105 bin 808 dolar ihracat yapıldığını aktardı.

Doğaltaş ve Diğer Sektörler

Doğaltaş ağırlıklı maden ve metaller sektörü, 37 milyon 895 bin 927 dolar ile ikinci sırada yer alırken, ağaç mamulleri ve orman ürünleri sektörü de %3,31 artışla 25 milyon 121 bin 824 dolar ihracat gerçekleştirdi. Kimyevi maddeler ve mamulleri sektöründe ise %31,60 artış ile 23 milyon 169 bin 346 dolar ihracat yapılması dikkat çekti.

Ülkeler Sıralaması

Çavuşoğlu, ülkeler sıralamasında ise en fazla ihracatın %117,6 artışla Ukrayna'ya yapıldığını belirtti. Ukrayna'ya bu dönemde 24 milyon 349 bin 991 dolar dış satım gerçekleştirildi. Almanya, %28,24 artışla 19 milyon 980 bin 361 dolar ihracat ile ikinci sırada yer aldı.

Çin pazarında ise %22,11 düşüşle 18 milyon 537 bin 761 dolar ihracat yaşandı. Rusya'ya %9,30 artışla 16 milyon 376 bin 661 dolar ihracat gerçekleştirilirken, ABD'nin payı %32,59 artışla 13 milyon 770 bin 663 dolar ihraç edildi.

Çavuşoğlu, bölge ihracatını artırmak için yoğun çalışma yürüttüklerini sözlerine ekledi.