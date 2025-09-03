Batman'da 100 Arıcıya Parazitlerle Mücadele İçin Oksalik Asit Makinesi Desteği

Valilik himayesinde, İl Özel İdaresi finansmanıyla ekipman dağıtımı gerçekleştirildi

Batman'da Valilik himayesinde, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bünyesinde, İl Özel İdaresinin finansman desteğiyle 100 arıcıya parazitlerle mücadele amacıyla ekipman desteği sağlandı.

Dağıtım töreni, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün bahçesinde düzenlendi. Törende konuşan Vali Ekrem Canalp, Batman'ın üretim kenti olacağını söyledi ve kentte üretilen balların Türkiye'nin en kalitelileri arasında bulunduğuna dikkati çekti.

Canalp, şunları kaydetti:

"Arı biti olarak bilinen varroa paraziti, arıların gelişimini ve bal verimini olumsuz etkiliyor ancak bu parazitle kimyasal yollarla mücadele edildiğinde kullanılan ilaçlar bala da sirayet ediyor ve doğallığını bozuyor. Bugün çiftçilerimize dağıtacağımız yüzde 70'i hibe destekli cihazların özelliği ise kimyasal kullanmadan bu zararlıyla mücadeleye imkan sağlamasıdır. Böylece hem üretim artacak hem de kaliteden ödün verilmeyecektir."

Konuşmaların ardından 100 üreticiye oksalik asit buharlaştırma makinesi dağıtıldı.