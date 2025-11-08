Bayburt-Gümüşhane Havalimanı'nda Pist, Apron ve Taksi Yolu Tamamlandı

Yayın Tarihi: 08.11.2025 08:38
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 08:38
Bayburt-Gümüşhane Havalimanı'nda Üstyapı Çalışmaları Hızla İlerliyor

Türkiye’nin 5. bölgesel havalimanı olacak Bayburt-Gümüşhane Havalimanı inşaatında üstyapı çalışmaları devam ediyor. Proje, bölgenin ulaşım altyapısına yeni bir soluk getirmeyi hedefliyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun Açıklamaları

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, yürütülen çalışmalara ilişkin şu bilgileri paylaştı: 3 bin metre uzunluğundaki pist, 300 metre uzunluğundaki apron ve 265 metrelik taksi yolunun tamamlandığını belirtti. Ayrıca, 17 bin metrekarelik terminal binası ve diğer üstyapı imalatlarının hızla yükseldiğini vurguladı.

Bakan Uraloğlu, tamamlandığında havalimanının yılda 2 milyon yolcuya hizmet vereceğini söyleyerek, tesisin bölgenin ulaşımına yeni bir boyut kazandıracağını ifade etti.

Bayburt-Gümüşhane Havalimanı'nın tamamlanmasıyla, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu arasında stratejik bir ulaşım bağlantısı sağlanması ve bölge ekonomisi ile turizmine önemli katkılar sunulması hedefleniyor.

