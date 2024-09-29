Baykar Müdürü Haluk Bayraktar: Sosyal Medya Operasyonlarına Karşı Duyarlıyız

Haluk Bayraktar'dan Sosyal Medya Açıklaması

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, sosyal medya üzerinden yürütülen iddialara karşı sert bir tepki gösterdi. Bayraktar, sosyal medyada yapılan 'false flag' operasyonlarına alışık olduklarını belirtti.

Ülke Kazanımlarını Koruyacağız

Haluk Bayraktar, "Ülkemizin milli kazanımlarını sosyal medya operasyonlarına kurban ettirmemeye kararlıyız," ifadelerini kullandı. Bayraktar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin askeri ürünleri konusundaki çifte standarda dikkat çekti ve şöyle söyledi:

"Bugüne kadar İsrail'den tedarik edilen Heron'ların veya yurt dışından alınan diğer askeri ürünlerin eleştirilmediğine hiç tanık oldunuz mu?"

20 Yılda Kaydedilen Gelişmeler

Bayraktar, 20 yıl önce Türkiye'nin İsrail'den tedarik ettiği Heron insansız hava araçlarının yukarıda belirtilen problemleri yaşadığını hatırlattı. Bu süreçte Türkiye'nin kendi teknolojisi ile SİHA'lar geliştirerek, yüksek maliyetleri ve operasyon zorluklarını geride bıraktığını ifade etti.

Global Pazarın Lideri

Türkiye'nin savunma sanayinde kazandığı başarılara değinen Bayraktar, kardeş ülke Azerbaycan'daki ADEX Uluslararası Savunma Fuarı'nda Türk firmalarının ön planda olduğunu vurguladı ve şu şekilde devam etti:

"Dünya pazarının lideri konumuna geldi. Bu başarıdan gurur duyuyoruz. Sosyal medyada yapılan operasyonlara karşı duyarlılığımızı göstereceğiz."