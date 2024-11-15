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Bayraktar AKINCI TİHA, ELÇİN 82 ve LAÇİN 82 ile Atış Testini Başarıyla Tamamladı

Bayraktar AKINCI TİHA, ELÇİN 82 ve LAÇİN 82 mühimmatları ile gerçekleştirdiği atış testlerinde tam isabet sağladı.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 20:45
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 20:58
Bayraktar AKINCI TİHA, ELÇİN 82 ve LAÇİN 82 ile Atış Testini Başarıyla Tamamladı

Bayraktar AKINCI TİHA'dan Başarıyla Gerçekleşen Atış Testleri

Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), ELÇİN 82 ve LAÇİN 82 mühimmatları ile gerçekleştirdiği atış testlerinde hedefleri tam isabetle vurdu. Bu önemli başarı, Baykar tarafından yapılan açıklama ile kamuoyuna duyuruldu.

Milli Mühimmatların Entegrasyonu Sürüyor

Bayraktar AKINCI, ROKETSAN tarafından milli olarak geliştirilen ELÇİN Lazer Güdüm Kiti ve LAÇİN Güdüm Kiti ile entegre edilmiş MK-82 genel maksat bombası ile atış testlerini başarıyla tamamladı. Yerli mühimmatların AKINCI'nın ateş gücünü artırmadaki rolü büyük.

Testler Tekirdağ'da Gerçekleştirildi

Bugün Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden ELÇİN 82, LAÇİN 82 ve MAM-T mühimmatları ile atış testi icra edilen Bayraktar AKINCI, yüksek kabiliyetli güdüm kitleri bulunan mühmmatlarla belirlenen hedeflere tam isabet sağladı.

Etkin Taarruz Gücü Arttıkça Artıyor

Bayraktar AKINCI, farklı hedeflere karşı kullanılabilen geniş yelpazede milli mühimmatlar ile etkinliğini ve caydırıcılığını gün geçtikçe artırıyor. Geliştirme faaliyetleri kapsamında, birçok milli mühimmat başarılı bir şekilde test edildi.

Önemli Uçuş Kilometre Taşı

Stratejik görevlerdeki başarısıyla öne çıkan TİHA, 80 bin uçuş saatini de tamamlayarak Türk havacılık tarihine geçit verdi. Geçtiğimiz aylarda, ASELFLIR-500 sistemi kullanılarak deniz üstüne seyreden hedeflerin başarıyla imha edilmesi dikkat çekti.

İhracatta Öncü

Baykar, 2003 yılından bu yana tüm projelerini öz kaynakları ile yürütmekte ve 2023'te 1,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirerek Türkiye genelinde en çok ihracat yapan ilk 10 firma arasında yer almaktadır. Şu ana kadar, Bayraktar TB2 SİHA için 34, Bayraktar AKINCI TİHA için ise 10 ülke olmak üzere toplam 35 ülke ile ihracat anlaşması imzalamıştır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Bayraktar AKINCI TİHA, milli olarak geliştirilen lazer arayıcı başlıklı güdümlü mühimmat ELÇİN 82...

Bayraktar AKINCI TİHA, milli olarak geliştirilen lazer arayıcı başlıklı güdümlü mühimmat ELÇİN 82 ve kızıl ötesi arayıcı başlıklı LAÇİN 82 ile gerçekleştirdiği atış testlerinde hedefleri tam isabetle vurdu.

Bayraktar AKINCI TİHA, milli olarak geliştirilen lazer arayıcı başlıklı güdümlü mühimmat ELÇİN 82...

Bayraktar AKINCI TİHA, milli olarak geliştirilen lazer arayıcı başlıklı güdümlü mühimmat ELÇİN 82 ve kızıl ötesi arayıcı başlıklı LAÇİN 82 ile gerçekleştirdiği atış testlerinde hedefleri tam isabetle vurdu.

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