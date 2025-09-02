DOLAR
Bayraktar Çin'de Enerji Görüştü: Nükleer ve Yenilenebilir İşbirliği Fırsatları

Bakan Alparslan Bayraktar, Çin'de Wang Hongzhi ve önde gelen enerji şirketleriyle nükleer ve yenilenebilir enerji alanında somut proje ve yatırım fırsatlarını görüşti.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 17:01
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 17:01
Wang Hongzhi ve Çinli enerji şirketleriyle kapsamlı temaslar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çin'de diplomatik temaslar kapsamında Çin Ulusal Enerji İdaresi Başkanı Wang Hongzhi ile bir araya geldi. Görüşmeler, Türkiye'nin enerji alanındaki diplomasi trafiğinin bir parçası olarak yürütüldü.

Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şanghay İşbirliği Örgütü'nün 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi kapsamında gerçekleştirdiği Çin ziyaretine eşlik etti. Üç gün süren ziyaret boyunca Çin'in enerji yönetimi ve bu alanda öne çıkan firmalarıyla önemli görüşmeler yapıldı.

Altı ayrı enerji firmasının yöneticileriyle bir araya gelen Bayraktar; Pekin'de Energy China, Wison, Honghua ve Dongfang gibi şirketlerin üst düzey yöneticileriyle görüştü. Energy China ve Dongfang ile Türkiye'de yenilenebilir enerji üretimi ve teknolojilerine ilişkin büyük ölçekli yatırım fırsatları değerlendirildi.

Bayraktar, halihazırda ikinci yüzer üretim platformunun üretimini gerçekleştiren Wison ile mevcut çalışmaları ve yeni işbirliği imkanlarını ele aldıklarını, Honghua ile ise petrol üretim ekipmanları ve servis hizmetleri konusunda ortak çalışma alanlarını görüştüklerini bildirdi.

Shanghai Elektrik, Dongfang ve State Grid yöneticileriyle Tianjin'de de bir araya gelen Bayraktar, ülkemizde özellikle yenilenebilir enerji alanında hem elektrik üretimi ve iletimi hem de ekipman üretimi konularında büyük ölçekli yatırım fırsatları üzerinde durduklarını aktardı.

Bayraktar, Çin Ulusal Enerji İdaresi Başkanı Wang Hongzhi ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin olarak NSosyal hesabından şu değerlendirmeyi paylaştı:

"Geçtiğimiz yıl iki ülke arasında imzaladığımız 'Enerji Dönüşümü Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı' kapsamında hayata geçirmek istediğimiz somut projeleri ele aldık. Özellikle nükleer ve yenilenebilir enerji konusunda önemli işbirliği fırsatlarımız olduğunu düşünüyoruz. Bunları hayata geçirmek için de hükümetler arası anlaşmaların önemli olduğuna inanıyoruz."

