Bayraktar: Enerji Verimliliği Yatırımları 5 Yılda %50, 650 Milyar Dolar

Açılışta vurgulanan öncelikler

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 11. Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı açılışında yaptığı konuşmada, küresel ve ulusal enerji stratejilerini değerlendirdi. İstanbul Kongre Merkezi'ndeki törende Bayraktar, enerji verimliliğinin Türkiye'nin öncelikli gündemleri arasında yer aldığını belirtti.

Bayraktar, ülkenin ekonomik büyümesi, sanayileşme ve artan ihracatla beraber nüfus ve şehirleşmenin enerji talebini her yıl yükselttiğine dikkat çekerek, 'Geçtiğimiz 23 yılda 3 kat büyüyen elektrik talebimiz, önümüzdeki 30 yılda da benzer şekilde 3 kat artacak.' ifadelerini kullandı.

Enerji arz güvenliği ve hedefler

Bakan, Türkiye'nin enerji ihtiyacının büyük oranda ithalatla karşılandığını hatırlatarak, temel önceliklerinin vatandaşlara kesintisiz, güvenilir ve en düşük maliyetle enerji sunmak olduğunu vurguladı. Ayrıca enerjide dışa bağımlılığı azaltıp kendi kendine yeten bir ülke olma ve 2053 net sıfır emisyon hedefine ulaşma iradesini yineledi.

Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü: 'Bu hedeflere ulaşmak için dünyanın en modern filolarından biriyle, 'mavi vatan'da ve dünyadaki farklı coğrafyalarda petrol ve doğal gaz arayan bir Türkiye var. Gabar'da ülkemizin en kaliteli petrolünü üretiyor, ülkemizin enerjisine enerji, gücüne güç katıyoruz. Akkuyu ile ülkemizin 70 yıllık rüyasını gerçeğe dönüştürüyor, ilk nükleer reaktörlerimizin inşasına kararlılıkla devam ediyoruz.'

Yenilenebilir enerji yatırımlarına da dikkat çeken Bayraktar, son 23 yılda kaydedilen kapasite artışını ve YEKA yarışmalarıyla rüzgar ve güneş yatırımlarının teşvik edildiğini belirtti. Bakan, hedeflerini şu sözlerle özetledi: '2035 yılında 120 bin megavat kara ve deniz üstü rüzgar ile güneş kurulu gücüne ulaşmayı hedefliyoruz.'

Enerji verimliliğinin rolü

Bayraktar, tüm bu faaliyetleri tamamlayacak en önemli konunun enerji verimliliği olduğunu vurguladı ve şunları söyledi: 'Enerji verimliliği, artan enerji ihtiyacımızın karşılanmasında, aslında, en temiz ve en ucuz enerji kaynağımız. Enerji verimliliğini sadece bir tasarruf meselesi olarak da görmüyoruz. Enerji verimliliği sanayicimizin maliyetlerini düşürerek rekabet gücünü artırıyor. Böylece daha az kaynakla daha çok değer üretmemize katkı sağlıyor.'

İlerleme ve yeni stratejiler

Bakan, küresel ölçekte enerji verimliliği yatırımlarının 'son 5 yılda yüzde 50 artarak 650 milyar dolar seviyelerine ulaştığını' aktarırken, Türkiye'nin son 23 yılda bu alanda 'ciddi ilerleme sağladığını' ve 'tarihi adımlar attığını' belirtti. Bayraktar ayrıca, Türkiye'nin ilk iklim yasası niteliğindeki Enerji Verimliliği Kanununu çıkardıklarını, binalardan ulaştırmaya, sanayiden tarıma kadar geniş bir yelpazede politikaları hayata geçirdiklerini söyledi.

2024 yılı başında açıklanan Enerji Verimliliği 2030 Stratejisi ve İkinci Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planının kapsamlı ve iddialı hedefler sunduğunu ifade eden Bayraktar, bir önceki plan döneminde olduğu gibi yeni hedeflere de ulaşacaklarına inandığını dile getirdi.

Toplumsal farkındalık ve eğitim

Bayraktar, enerji verimliliği farkındalığını artırmak için yürütülen çok yönlü çalışmalara da değindi. Sosyal medya kampanyaları, ilkokuldan başlayan yarışmalar, sanayi, üniversite ve inşaat sektörlerine yönelik uygulamalarla hem öğrencilerin hem de sektör profesyonellerinin sürece dahil edildiğini ve bu alanda uzman kadroların yetiştirildiğini söyledi. 'Üretimden nihai tüketime kadar her aşamada enerjisini verimli kullanan bir Türkiye'ye ihtiyaç var' değerlendirmesini yaptı.

Kapanışta Forum ve Fuar'ın bu bütüncül yaklaşımın somut göstergesi olduğunu vurgulayan Bayraktar, enerjinin insan ile tabiat arasındaki ilişkiyi belirlediğini ve alınan her kararda bu dengeye özen gösterdiklerini ifade ederek sözlerini şöyle tamamladı: 'Türkiye yüzyılını enerjinin yüzyılı kılacak olan şey işte bu dengeyi kurma iradesidir.'