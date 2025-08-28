Bayraktar Gine Heyetini Ağırladı: Madencilik ve Elektrikte İşbirliği

Bayraktar Gine Heyetini Bakanlıkta Ağırladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gine Enerji Bakanı Namory Camara, Ekonomi ve Maliye Bakanı Mourana Soumah ve beraberindeki heyeti bakanlıkta misafir ettiklerini bildirdi.

Bayraktar, Nsosyal hesabından yaptığı paylaşımda, ikili ilişkileri geliştirmek amacıyla özellikle madencilik ve elektrik alanlarında işbirliği imkanlarını ele aldıklarını belirtti.

Stratejik Ortaklığa Vurgu

Bayraktar, paylaşımında şu ifadeyi kullandı: "Türkiye'nin tecrübelerini Gine'nin potansiyeliyle buluşturarak ortak projeler geliştirmeye, kardeşliğimizi stratejik ortaklığa dönüştürmeye kararlıyız."

Görüşme, iki ülke arasında enerji ve ekonomik iş birliğini derinleştirmeye yönelik somut adımların atılması amacıyla gerçekleşti.