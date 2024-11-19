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Bayraktar TB-3, Tarihe Geçti: Kısa Pistli Gemiden İlk İniş-Kalkış

Bayraktar TB-3, kısa pistli bir gemiden iniş ve kalkış yapabilen ilk SİHA olarak tarih yazdı. Görgün, bu başarıyı Türk savunma sanayii adına bir dönüm noktası olarak nitelendirdi.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 19:55
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 19:55
Bayraktar TB-3, Tarihe Geçti: Kısa Pistli Gemiden İlk İniş-Kalkış

Bayraktar TB-3'ün Tarihi Başarısı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Bayraktar TB-3'ün kısa pistli bir gemiden kalkış ve iniş yapabilen ilk SİHA olduğunu duyurarak bu olayın dünya tarihine geçtiğini açıkladı.

Sosyal Medyada Duyuruldu

Görgün, sosyal medya hesabından Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın, Bayraktar TB-3'ün TCG Anadolu'ya ilk iniş ve kalkış görüntülerini paylaşarak değerlendirmelerde bulundu.

Dünya Havacılık Tarihinde Bir İlk

Görgün, bu başarıyı vurgulayarak, "Bayraktar TB-3, kısa pistli bir gemiden iniş ve kalkış yapabilen ilk SİHA olarak dünya tarihine geçti! Bu başarı, yalnızca Türk savunma sanayinin değil, aynı zamanda havacılık teknolojilerindeki küresel yarışta liderliğimizin bir göstergesidir. Bu yarışı Türkiye kazandı!" şeklinde belirtti.

Milli Deniz Havacılığında Yenilik

Söz konusu olayın milli deniz havacılığı tarihinde bir ilk olduğunu ifade eden Görgün, Bayraktar TB-3'ün yerli ve milli imkanlarla geliştirilen bir inovasyon olduğunu sözlerine ekledi.

Geleceğin Savunma Teknolojisi

Havada kalış süresi ve yüksek faydalı yük kapasitesiyle dikkat çeken Bayraktar TB-3'ün, kısa pistli bir gemiden havalanma yeteneği ile geleceğin savunma teknolojilerinde yeni bir dönemin kapısını aralayacağını vurgulayan Görgün, "Türkiye, deniz havacılığına en yüksekten girdi! Bu tarihi başarıda emeği geçen başta Baykar firmamız olmak üzere, mühendislerimizi, teknisyenlerimizi ve tüm ekipleri yürekten tebrik ediyorum. Türkiye, azmi ve kararlılığıyla küresel bir yarışta daha en önde yer aldı. Baykar'ımızla ve savunma sanayiimizle gurur duyuyoruz! TB-3 Gerçek Kuvvet Çarpanı." dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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