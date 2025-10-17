Bayraktar: Türkiye, Yaklaşık 20 Afrika Ülkesiyle Enerji ve Madencilik Anlaşmaları İmzaladı

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin yaklaşık 20 Afrika ülkesine enerji ve madencilik anlaşmaları imzaladığını ve Gambiya ile de bir anlaşma gerçekleştirileceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 17.10.2025 13:09
Güncelleme Tarihi: 17.10.2025 13:33
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin Afrika Ortaklık Politikası doğrultusunda yürüttüğü işbirliklerini anlattı. Bakan, imzalanan anlaşmaların somut projelere dönüştüğünü vurguladı.

Bakanın açıklamaları

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Türkiye, yaklaşık 20 Afrika ülkesiyle enerji ve madencilik işbirliği anlaşmaları imzaladı. Gambiya ile de bir anlaşma imzalayacağız" dedi.

Bayraktar ayrıca, "Bu anlaşmaların çoğu, güven, karşılıklı saygı ve ortak ilerleme üzerine kurulu ilişkileri yansıtan somut projelere dönüşmekte." ifadelerini kullandı.

Forumun düzenlenişi

Etkinlik, Ticaret Bakanlığının ev sahipliğinde, Afrika Birliği koordinasyonunda ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) organizasyonuyla İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu kapsamında devam ediyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Ticaret Bakanlığının ev sahipliğinde, Afrika Birliği koordinasyonunda ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunun (DEİK) organizasyonuyla İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu kapsamında gerçekleştirilen "Enerji ve Madencilik" konulu panelin açılışına katılarak konuşma yaptı.

