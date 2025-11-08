Bayraktar: Yaklaşık 97 Bin Maden Ruhsatı İptal Edildi, Sadece 8 Bin Kaldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının 2026 yılı bütçe görüşmelerinin ardından milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Maden Ruhsatları ve Madencilik Düzenlemeleri

Bakan Bayraktar, madenciliğin ekonomiye katkısının önemine vurgu yaparak, yerin altında kalan madenlerin hiçbir katkı sağlamayacağını ifade etti. Kanunla birlikte yatırımları cazip hale getirmek için adımlar atıldığını, maden sahalarının rehabilitasyonu için ayrılan bütçelerin neredeyse iki katına çıkarıldığını söyledi.

Bayraktar, altınla ilgili düzenlemeye de dikkat çekerek, "Altın fiyatları 4 bin dolarları aşan bir noktaya geldi. Altında devlet hakkını yüzde 25’e çıkardık. Türkiye’de altın madeni işletecekseniz, yerli veya yabancı fark etmez, ürettiğiniz altının yüzde 31,25’ini, üçte birini neredeyse, devlet hakkı olarak vereceksiniz." ifadelerini kullandı.

“Türkiye’nin tamamının maden sahası haline getirildiği” yönündeki eleştirilere yanıt veren Bayraktar, konuyu netleştirdi: "Türkiye’nin maden sahalarıyla alakalı şu anda yaklaşık 97 bin ruhsatın iptalini sağladık. Sadece 8 bin tane ruhsat var."

Bayraktar ayrıca ülke yüzölçümü ve fiilen kazı yapılan alan verilerini paylaştı: Ülkemizin yüz ölçümünün 780 bin kilometre karenin sadece 2,7’sine bu denk geliyor. Ve fiilen kazı yapılan ocak alanı ise binde sadece bir. Yani 783 kilometre kare. Bu verilerle "ülkemizin tamamı maden sahası" iddialarını reddetti.

Nükleer Enerji ve Yakıt Bağımlılığı

Bayraktar, nükleer enerjinin iklim hedeflerine ulaşmada önemli bir kaynak olduğunu belirterek, nükleer yatırım yapan gelişmiş ülkelerin varlığına dikkat çekti: "Türkiye’nin doğusunda yürüme mesafesinde Metsamor, Ermenistan’da nükleer santral var. Bulgaristan’da, Romanya’da, Macaristan’da, Slovakya’da var. Avrupa’nın ortasına, Fransa’da, Paris’in göbeğinde, Fransa’nın ihtiyacı olan elektriğin yüzde 75’ini sağlayan nükleer enerji."

Dünyadaki yaklaşık 416 reaktör referansını veren Bayraktar, kuruluşlara yönelik eleştirileri şöyle değerlendirdi: "Biz yapmaya kalkınca maalesef bu tehlike konusu oluyor." Uranyum bağımlılığı sorusuna değinerek, yakıt temini konusunda çalışmalar yürüttüklerini ve görüşmelerin sürdüğünü ifade etti.

Nadir Toprak Elementleri ve Üretim Stratejisi

Bakan, nadir toprak elementleri çalışmalarının 2011'de başladığını ve Beylikova'da tespit edilen rezervi aktardı: "Beylikova’da 694 milyon ton nadir toprak elementini tespit ettik ve yıllardır şunu söylüyoruz: ’Nadir toprak elementleri konusunda biz ülke olarak dünyanın ilk beş ülkesi arasına gireceğiz.’ Bunun için çalışıyoruz. Bunun için pilot tesis kurmaya niyet ettik."

ABD’ye nadir toprak elementleri satıldığı iddialarına ilişkin Bayraktar, "ABD’ye nadir toprak elementleri falan vermedik. Biz nükleerle ilgili bir anlaşma yaptık. Zaten nadir toprak elementleriyle alakalı bir şey olsa bunu da açıklarız. Bundan çekinecek bir şey yok" şeklinde konuştu.

