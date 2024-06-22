Bayram bitti zam tufanı başladı! Akaryakıta o tarihte okkalı zam geliyor

Dünya piyasalarındaki dalgalanmalar, büyük şirketleri de olumsuz etkilemeye devam ediyor. Brent Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar nedeniyle bu hafta akaryakıt fiyatlarında artış bekleniyor.
Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, Brent Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar Türkiye'de de akaryakıt fiyatlarının yükselmesine yol açacak.
Bu doğrultuda, 21 Haziran Cuma gününden itibaren benzin fiyatlarına 1,35 TL zam yapılması bekleniyor.
GÜNCEL YAKIT FİYATLARI İSTANBUL ANADOLU VE AVRUPA YAKASI
İstanbul'un Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası'ndaki güncel yakıt fiyatları şu şekildedir:
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin: 40.17 TL
Motorin: 40.60 TL
LPG: 20.83 TL
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin: 40.30 TL
Motorin: 40.67 TL
LPG: 20.90 TL