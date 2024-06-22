Bayram bitti zam tufanı başladı! Akaryakıta o tarihte okkalı zam geliyor

Akaryakıt fiyatlarına önümüzdeki dönemde büyük bir zam yapılması bekleniyor. Bu artışla birlikte, araç sahipleri sadece sürüş için değil, aracı çalıştırmak için bile endişe duymaya başlayacaklar.