BBVA CEO'su Onur Genç: Türkiye'de Enflasyon Kontrolünde Kararlılık Vurgusu

BBVA CEO'sundan Türkiye'deki Ekonomik Durum Değerlendirmesi

Bank of America'nın yıllık yatırımcı konferansında konuşan Onur Genç, Türkiye'nin enflasyon kontrolüne yönelik net bir kararlılık sergilediğini belirtti. Garanti BBVA'nın İspanyol bankası Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) CEO'su olarak, yeni ekonomi ekibinin sürdürülebilir büyüme hedefleriyle enflasyonu kontrol etmekte başarısını vurguladı.

Türkiye Ekonomisi ve BBVA'nın Rolü

Genç, Türkiye'nin büyük bir potansiyele sahip olduğunu ve Garanti BBVA'nın bu bağlamda "olağanüstü sonuçlar üretme becerisine" sahip olduğunu dile getirdi. "Türkiye'de muhtemelen en iyi banka olduğumuzu savunuyorum" dedi.

Meksika'daki Gelişim ve Gelecek Vizyonu

BBVA CEO'su, Meksika'daki operasyonlarının gelişim perspektifinin oldukça olumlu olduğunu ifade ederek, "Meksika sağlam temellere sahip ve bu durum bizim için çok önemli" şeklinde konuştu. Şirketin yüksek getiri sağlayan güçlü bir ağa sahip olduğunu belirtti.

Sabadell Bankası Satın Alma Süreci

Onur Genç, Sabadell bankasını satın alma girişiminin kararlı bir şekilde ilerlediğini belirtti. İspanya'daki bu süreçte rekabet sorunları bulunmadığını ve onay sürecinin olumlu sonuçlar doğuracağını ifade etti.