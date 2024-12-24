BDDK Başkanı Kavcıoğlu: Türkiye Finans Merkezi Olma Yolunda

Finansın Geleceği Zirvesi'nde Kritik Açıklamalar

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Türkiye’nin finansal teknolojiler ile sürdürülebilirlik odaklı stratejilerle bölgesel bir finans merkezi olacağına inandığını belirtti. Kavcıoğlu, 2025 yılına kadar sektörü küresel standartlara uyumlu hale getirmek adına düzenlemelerin yapılacağını duyurdu.

Zirveye Önemli İsimler Katıldı

Finansın Geleceği Zirvesi, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği Başkanı Onur Gök gibi önemli isimlerin katılımıyla gerçekleştirildi. Zirveye video mesaj göndererek katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, etkinliğin önemine vurgu yaptı.

Sermaye Yeterlilik Oranı ve Sektör Karlılığı

Kavcıoğlu, Ekim 2024 itibarıyla bankacılık sektörünün sermaye yeterlilik oranının yüzde 18,1 olduğunu ve bu oranın yasal sınır olan yüzde 8’in oldukça üstünde olduğunu aktardı. Sektörün net karının geçen yılın aynı dönemine göre %6,1 artarak 516 milyar liraya ulaştığını belirtti.

Kredilerin ve Mevduatın Büyüklüğü

Kavcıoğlu, sektörün kredilerinin 15,4 trilyon lira ve mevduat büyüklüğünün 18,2 trilyon lira seviyelerine ulaştığını ifade etti. Ayrıca, yurt dışı borçların yenileme oranının %144 olduğunu ve bu durumun sektörün yabancı finansman kaynaklarına erişimdeki gücünü gözler önüne serdiğini kaydetti.

Finansal Dönüşüm ve Yeni İş Modelleri

Kavcıoğlu, finans dünyasında yaşanan değişimlerin temel sebeplerine dikkat çekerek, dijital dönüşüm, jeopolitik belirsizlikler ve iklim krizi gibi unsurların finansal sistemin evrimini hızlandırdığını ifade etti. Bu noktada, fintek girişimlerinin ve dijital bankaların da sürecin önemli aktörleri olduğunu vurguladı.

Dijital Bankacılığa Yönelik Yatırımlar

Son dönemde Türkiye'de dijital bankacılık alanında önemli yatırımlar yapıldığını ifade eden Kavcıoğlu, BDDK’nın kuruluş izni verdiği 6 dijital bankadan 3’ünün katılım finans kuruluşu olmasının sektöre büyük katkı sağlayacağını vurguladı.

Finansal Kapsayıcılığın Artması

Kavcıoğlu, katılım finansının gelişimi için yeni düzenlemeler yapma yolunda olduklarını belirterek, katılım kalkınma ve yatırım finans kuruluşlarının kurulmasına yönelik altyapı çalışmalarının sürdüğünü aktardı. Ayrıca, dijital dönüşüm süreçlerinin hızlandırılması için yenilikçi adımlar atıldığını ifade etti.

Güvenli Bankacılık ve Siber Güvenlik

BDDK Başkanı, bankacılık hizmetlerinde uluslararası güvenlik standartlarının oluşturulmasının önemine de değinerek, dolandırıcılık riskine karşı denetim ve takip mekanizmalarının güçlendirileceğini dile getirdi.

Gelecekteki Düzenlemeler

Kavcıoğlu, Basel 4 standartlarının düzenlemelere entegre edileceğini ve finans sektörünün küresel belirsizliklere karşı dayanıklılığının artırılacağını belirtti. Türkiye’nin finansal sisteminin sürdürülebilir değer yaratma süreçleriyle fark yaratacağına inandığını söyledi.