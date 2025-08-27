DOLAR
41,04 0,01%
EURO
47,56 0,64%
ALTIN
4.464,07 0,2%
BITCOIN
4.535.726,52 0,73%

BDDK'dan Banka Dışı Mali Kuruluşlara Yeni Düzenleme: Katılım Esası ve Varlık Yönetimi Kuralları

BDDK, banka dışı mali kuruluşlara ilişkin yönetmelik değişikliklerini Resmi Gazete'de yayımladı; katılım esasına göre faaliyet, alacak devri ve denetim yükümlülükleri getirildi.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 10:24
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 10:24
BDDK'dan Banka Dışı Mali Kuruluşlara Yeni Düzenleme: Katılım Esası ve Varlık Yönetimi Kuralları

BDDK'dan banka dışı mali kuruluşlara yeni düzenleme

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), banka dışı mali kuruluşların faaliyet süreçleri ve faaliyet alanlarının genişletilmesine yönelik kapsamlı yönetmelik değişiklikleri yaptı. BDDK tarafından gerçekleştirilen yönetmelik değişiklikleri bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinde katılım esasına izin

Yapılan düzenleme ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik'te değişikliğe gidildi. Buna göre finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin katılım esasına göre faaliyette bulunmaları sağlandı.

Aynı düzenleme kapsamında, bu şirketlerin kuracakları ya da katılacakları ortaklıklar sadece kredi kuruluşu ve finansal kuruluş ile sınırlı tutuldu.

Varlık yönetim şirketlerine yeni yükümlülükler

Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları ile Devralınacak Alacaklara İlişkin İşlemler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile varlık yönetim şirketlerine ilişkin düzenlemeler güncellendi. Düzenleme, katılım esasına göre faaliyette bulunacak varlık yönetim şirketlerini kapsıyor ve bilgi sistemlerinin bağımsız denetime tutulmasını zorunlu kılıyor.

Varlık yönetim şirketlerinin devraldıkları alacaklardan dolayı edindikleri iştiraklerin üç yıl içinde elden çıkarılması zorunlu kılındı. Ayrıca, BDDK'nin denetim ve gözetimine tabi kaynak kuruluşların, kendilerini kontrol eden veya kontrol ettikleri varlık yönetim şirketlerine alacaklarını ihale usulü yöntemi dışında devretmeleri yasaklandı.

Alacak devri ve finansal tüketici koruması

Yönetmelikte ayrıca alacak devrine ilişkin sınırlamalar getirildi: takibe düşmemiş alacaklardan sadece altmış günden az gecikmesi olan alacakların varlık yönetim şirketlerine devredilmesi yasaklandı. Finansal tüketicinin korunması amacıyla varlık yönetim şirketlerinin müşterilerle iletişim kurabileceği gün ve saatlerde de değişiklikler yapıldı.

BDDK'nın bu değişiklikleri, banka dışı mali kuruluşların faaliyet çeşitliliğini artırırken, denetim, şeffaflık ve tüketici korunması alanlarında yeni yükümlülükler getiriyor.

İLGİLİ HABERLER

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakanlığa Hazine Destekli Kefalet Sistemi'nde Özel Hesap Yetkisi
2
Doğu Karadeniz'den 7 Ayda 11 Ülkeye 338 Ton Bal İhracatı
3
Trump, Lisa Cook'u Görevden Alma Hamlesiyle Fed Üzerindeki Baskıyı Artırdı
4
AB Batarya Düzenlemesi Türkiye'ye Fırsatlar Sunuyor
5
Avrupa Borsaları Karışık Seyrediyor: Fransa Siyasi Belirsizliği ve Nvidia Beklentileri Öne Çıkıyor
6
Ticaret Bakanlığı'ndan UGK Tebliği: Uluslararası Gözetim Kuruluşu Statüsü ve Yeni Şartlar
7
Şırnak'ta 2 Yerli Sondaj Kulesi: Seyit Onbaşı ve Naim Süleymanoğlu Göreve Başladı

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025