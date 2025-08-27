BDDK'dan Banka Dışı Mali Kuruluşlara Yeni Düzenleme: Katılım Esası ve Varlık Yönetimi Kuralları

BDDK'dan banka dışı mali kuruluşlara yeni düzenleme

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), banka dışı mali kuruluşların faaliyet süreçleri ve faaliyet alanlarının genişletilmesine yönelik kapsamlı yönetmelik değişiklikleri yaptı. BDDK tarafından gerçekleştirilen yönetmelik değişiklikleri bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinde katılım esasına izin

Yapılan düzenleme ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik'te değişikliğe gidildi. Buna göre finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin katılım esasına göre faaliyette bulunmaları sağlandı.

Aynı düzenleme kapsamında, bu şirketlerin kuracakları ya da katılacakları ortaklıklar sadece kredi kuruluşu ve finansal kuruluş ile sınırlı tutuldu.

Varlık yönetim şirketlerine yeni yükümlülükler

Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları ile Devralınacak Alacaklara İlişkin İşlemler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile varlık yönetim şirketlerine ilişkin düzenlemeler güncellendi. Düzenleme, katılım esasına göre faaliyette bulunacak varlık yönetim şirketlerini kapsıyor ve bilgi sistemlerinin bağımsız denetime tutulmasını zorunlu kılıyor.

Varlık yönetim şirketlerinin devraldıkları alacaklardan dolayı edindikleri iştiraklerin üç yıl içinde elden çıkarılması zorunlu kılındı. Ayrıca, BDDK'nin denetim ve gözetimine tabi kaynak kuruluşların, kendilerini kontrol eden veya kontrol ettikleri varlık yönetim şirketlerine alacaklarını ihale usulü yöntemi dışında devretmeleri yasaklandı.

Alacak devri ve finansal tüketici koruması

Yönetmelikte ayrıca alacak devrine ilişkin sınırlamalar getirildi: takibe düşmemiş alacaklardan sadece altmış günden az gecikmesi olan alacakların varlık yönetim şirketlerine devredilmesi yasaklandı. Finansal tüketicinin korunması amacıyla varlık yönetim şirketlerinin müşterilerle iletişim kurabileceği gün ve saatlerde de değişiklikler yapıldı.

BDDK'nın bu değişiklikleri, banka dışı mali kuruluşların faaliyet çeşitliliğini artırırken, denetim, şeffaflık ve tüketici korunması alanlarında yeni yükümlülükler getiriyor.