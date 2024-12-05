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BDDK'dan Cep Telefonu Alımına Yeni Kredi Düzenlemesi

BDDK, cep telefonu alımında kullanılan kredilere yeni düzenlemeler getirdi. Yenilenmiş ürünler için taksit sayıları değişti.

Yayın Tarihi: 05.12.2024 19:27
Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 19:27
BDDK'dan Cep Telefonu Alımına Yeni Kredi Düzenlemesi

BDDK, Cep Telefonu Alımında Kredi Koşullarını Güncelledi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), cep telefonları için kredi kullanımında önemli değişikliklere gitti. Yapılan açıklamaya göre, yenilenmiş ürün niteliğinde olan ve olmayan cep telefonları arasında ayrım yapılarak yeni vade süreleri ve kredi limitleri belirlendi.

Kredi Vade Süreleri Açıklandı

Açıklamada, cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredileri konusunda şu düzenlemelere yer verildi:

  • 20 bin lira ve altında olan cep telefonları için vade sınırı 12 ay olarak belirlendi.
  • 20 bin lira üzerinde telefon alımları için ise vade sınırı 3 ay olarak uygulanacak.
  • Yenilenmiş ürünler için fiyatı 25 bin lira ve altında olan cep telefonları için 12 ay vade, 25 bin lira üzerindekiler için ise 3 ay vade süresi geçerli olacaktır.

Mevcut durumda, sıfır ve ikinci el cep telefonlarına kredi kartına taksit yapılamamakta; yalnızca yenilenmiş ürünler için herhangi bir tutar sınırı olmaksızın 12 ay taksit yapılabilmekteydi. Ancak yeni düzenlemeyle, tüketici kredisi açısından fiyatı 12 bin lira ve altında olan cep telefonları için 12 ay vade, 12 bin lira üzerinde olanlar için 3 ay vade uygulanmaya devam edecektir.

BDDK'nın bu adımı, tüketicilerin cep telefonu alımında daha geniş bir seçenek yelpazesine sahip olmasını sağlamayı hedefliyor.

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