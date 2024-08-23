BDDK'dan Enpara Bank'a Faaliyet İzni

BDDK'dan Enpara Bank AŞ'ye Faaliyet İzni

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 30 Ekim 2023 tarihinde yayımladığı kararıyla Enpara Bank AŞ'ye resmi faaliyet izni vermiştir.

Bu kritik karar, Resmi Gazete'de Not olarak yer aldı. BDDK'nın bu onayı, bankacılık sektöründe önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Yasal Çerçeve ve Geçmiş İzinler

Enpara Bank AŞ'nin bu yetkisi, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 10. maddesi ve Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin 7. maddesi çerçevesinde verilmiştir. Şirket, bu izin ile birlikte bankacılık faaliyetlerini yasal çerçevede sürdürebilecektir.

Ayrıca, Enpara Bank'a kuruluş izni ilk olarak 3 Ağustos 2023 tarihinde verilmiştir. Bu tarihten itibaren, bankanın adım adım faaliyet göstermesi ve sektördeki yerini sağlamlaştırması beklenmektedir.