BDDK Üç Yeni Bankaya Faaliyet İzni Verdi

BDDK'dan Üç Yeni Bankaya İzin

Türkiye'de bankacılık sektöründe önemli bir gelişme yaşandı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), FUPS Bank AŞ, Ziraat Dinamik Banka AŞ ve Colendi Bank AŞ'ye faaliyet izni verdi.

Karar Resmi Gazete'de Yayımlandı

BDDK'nın bu kararları, Resmi Gazete'nin güncel sayısında duyuruldu. İzin verilen üç banka, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 10. maddesi, Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelikin 7. maddesi ve Dijital Bankaların Faaliyet Esasları ile Servis Modeli Bankacılığı Hakkında Yönetmelik çerçevesinde faaliyet gösterecekler.

Önemli Gelişmeler Bekleniyor

Yeni bankaların faaliyete geçmesiyle birlikte Türkiye'nin dijital bankacılık alanında önemli adımlar atması ve rekabetin artması bekleniyor.