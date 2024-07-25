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Bebek Arabası İthalatında Yeni Gözetim Uygulamaları

Bebek arabası ve parçalarının ithalatında gözetim uygulaması başlatıldı, detaylar Ticaret Bakanlığı'nın tebliğinde yer alıyor.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 09:17
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 09:17
Bebek Arabası İthalatında Yeni Gözetim Uygulamaları

Bebek Arabası İthalatında Yeni Gözetim Uygulamaları

Ticaret Bakanlığı, bebek arabası ve bu ürünlerin aksam ve parçalarının ithalatında gözetim uygulanmasına yönelik önemli bir karar aldı. Bu kapsamda hazırlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Belirlenen İthalat Kriterleri

Tebliğ'e göre, bebek arabalarının birim gümrük kıymeti, adet başına 100 dolar olarak belirlenirken, aksam ve parçaları için kilogram başına 25 dolar belirlendi. Bu ürünler, İthalat Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen gözetim belgesi ile ithal edilebilecek.

Uygulamanın Başlangıcı

Söz konusu gözetim uygulaması, tebliğin yayımlanmasının ardından 30 gün içerisinde yürürlüğe girecek. Bu yeni düzenleme, sektördeki ithalat süreçlerini daha şeffaf ve kontrol edilebilir hale getirmeyi hedefliyor.

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