Bedelli askerlik yapmak isteyenler yandı! MSB yeni zammı duyurdu: Bedelli askerliğin bedeli uçtu!

20 yaşını doldurmuş erkeklerin zorunlu olarak yaptığı askerlik görevini 2018 yılı itibari uygulanmaya geçen bedelli askerlik hizmetinden yararlanmak isteyenler için bir sıcak gelişme yaşandı. Detaylar haberimizde…







MİLYONLARCA İNSANIN BEKLEDİĞİ HABER GELDİ! MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI, BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİNİN 122 BİN 351 LİRA OLDUĞUNU BİLDİRDİ.

Millî Savunma Bakanlığı, ödenen askerlik ücretinin 122 bin 351 lira olduğunu bildirdi.

Memur maaşlarında yapılan artışlar sonrası askere gitmeyi planlayanlar ücretli askerliği araştırmaya başladılar. Temmuz ayından itibaren geçerli olacak yeni askerlik ücretleri Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) yaptığı açıklamanın ardından açıklandı.

Milli savunma Bakanlığı tarafından gelen duyuruda “Bilindiği üzere bedelli Askerlik tutarı, daha önce yapılan düzenleme ile memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlenmiş ve miktar konusundaki belirsizlik ortadan kaldırılmıştı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca “Mali ve Sosyal Haklar” genelgesi yayımlanmış ve buna göre bedelli askerlik tutarı 122.351,04 TL olmuştur. 17 Temmuz 2023 tarihinden itibaren bedelli askerlik müracaat işlemleri başlamıştır” ifadelerine yer verildi.