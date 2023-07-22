Beklenen haber Bakanlık'tan geldi! 55 yaş altı kişilere 4.472 TL ödeme piyangosu çıktı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan "İşe Başlama Yardımı Paketi" kampanyası, ihtiyaç sahibi vatandaşlara büyük bir fırsat sunuyor. Bu özel kampanya sayesinde iş arayanlar, hem istihdam olanağına kavuşuyor, hem de işe başladıklarında maddi destek alabiliyorlar.

KAMPANYA DETAYLARI





Kampanyadan yararlanmak için 18-55 yaş aralığında olmak ve işgücüne dahil olabilecek durumda bulunmak yeterli.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Dayanışma Vakıfları, kampanya kapsamına giren bireylerin durumlarını değerlendirdikten sonra bilgileri İŞKUR'a iletiyor. İŞKUR, uygun iş ilanlarını belirleyerek vatandaşlara istihdam olanağı sunuyor. İşe başlayan vatandaşlar, İŞKUR üzerinden yapılan başvurular sonucunda işe başlama yardımı alabiliyorlar. Yardım miktarı, güncel asgari ücretin üçte biri olarak belirleniyor ve şu anda 4.471 TL olarak hesaplandı.

Bu kampanya, istihdam seviyesini artırarak ekonomiye olumlu katkı sağlıyor ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara güvence ve destek sunuyor. İş arayan ve maddi desteğe ihtiyacı olan bireylerin, bu önemli fırsattan yararlanmaları hedefleniyor. İşe başlama yardımı sayesinde, iş gücüne katılım artıyor ve istihdamda olumlu bir etki yaratılıyor. Bu kampanya, iş arayan vatandaşların umutlarını ve beklentilerini desteklemeye devam ediyor.