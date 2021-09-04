Beklenen haber geldi! Esnafa 80 milyon lira kredi desteği verilecek

Geçtiğimiz günlerde Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta yaşanan sel felaketi sonrasında, bir çok insan hayatını kaybettmiş, onlarca kişi için ise kayıp haberleri gelmişti.

Yaşanan bu felaket sonrasında bölgede yaşayan insanların yaralarını sarma çalışmaları devam ediyor.

Esnafa 80 milyon lira kredi

Son olarak bu illerimizdeki esnafa, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanı (KOSGEB) tarafından 80 milyon lira kredi desteği verilecek. Beklenen haberi, (KOSGEB) başkanı Hasan Basri Kurt duyurdu.

100 bin lira sıfır faizli kredi

Esnafa verilecek kredi ile ilgili olarak açıklamalar yapan Hasan Basri Kurt, devlet eliyle bölgede çalışmaların hızlıca başlatıldığını ifade ederek, 100 bin liraya kadar yıllık cirosu olan esnaflara toplamda 100 bin lira sıfır faiz, bir yıl geri ödemesiz ve toplamdan 3 sene ödemeli bir paketleri olduğunu vurguladı.

Yıllık cirosu 100 bin lirayı aşan esnaflar için ise 250 bin liraya kredi imkanı sağladıklarını ifade eden Kurt, bu kapsamda bölgede 40 milyon tl'lik bir kredi hacmi oluşturacaklarını vurguladı.Aynı rakamın Sinop'ta da oluşacağını söyleyen Kurt, kredilerin hızlı bir şekilde vatandaşlara kullandırılacağını sözlerine ekledi.