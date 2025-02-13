Belçika'da 60 Bin İşçi Hükümetin Tasarruf Tedbirlerini Protesto Etti

Belçika'da İşçilerin Büyük Protestosu

Belçika'da binlerce çalışan, yeni kurulan hükümetin işsizlik ve emeklilik gibi sosyal harcamalarda yapmayı planladığı kesintilere karşı düzenlenen protestolarda bir araya geldi. Brüksel'in merkezindeki Kuzey Tren İstasyonu önünde toplanan yaklaşık 60 bin kişi, hükümetin planlarını kınamak amacıyla seslerini yükseltti.

Protestoların İçeriği

Sendikaların çağrısıyla gerçekleşen gösteride, protestocular yeşil, kırmızı ve mavi mont ve yelekler giyerek kemer sıkma politikalarına karşı sloganlar attı. "Haklarıma dokunma", "Emekli maaşıma dokunmayın" ve "İşimize saygı gösterin" yazılı afişler açan göstericiler, ana yolları kullanarak yürüyüş yaptı.

Ulusal Grev ve Ulaşım Aksamaları

Yeni hükümetin politikalarını protesto etmek amacıyla ülke genelinde bir grev düzenlendi. Eğitim ve toplu taşıma gibi farklı sektörlerden yoğun katılımların gerçekleştiği grev nedeniyle Brüksel'in toplu taşıma sistemindeki seferlerin büyük kısmı yapılamadı.

Hava Trafiği Ayrıca Etkilendi

Belçika hava sahası, hava trafik kontrolörlerinin greve katılması sonucu kapatıldı. Brüksel ve Charleroi havalimanlarından tüm uçuşlar iptal edildi.

Yeni Hükümetin Reform Planları

Belçika'da 8 aylık müzakerelerin ardından 3 Şubat'ta kurulan yeni koalisyon hükümeti, kamu harcamalarını azaltma programı hazırladığını açıkladı. Bu programa göre, işsizlik maaşında kısıtlamalar getirilmesi ve emeklilik koşullarında değişiklikler yapılması öngörülüyor.

Belirli reformlar arasında, iş gücü piyasasında esneklik sağlanması, uzun dönem hastalığı olanlar için sistemin katılaştırılması ve çalışanların haklarını etkileyen endeksleme sisteminin yeniden yapılandırılması gibi maddeler yer alıyor.

Finansal Sıkıntılar ve AB Uyum Süreci

Belçika'nın kamu borcu GSYH'nin %100