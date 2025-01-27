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Belçika'da Öğretmenler Tasarruf Tedbirlerini Protesto Etti

Belçika'da 30 bin öğretmen, hükümetin eğitimdeki tasarruf tedbirlerine karşı Brüksel'de protesto düzenledi.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 18:17
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 18:17
Belçika'da Öğretmenler Tasarruf Tedbirlerini Protesto Etti

Belçika'da Öğretmenler Hükümetin Tasarrufuna Karşı Sokağa Çıktı

Belçika'da Fransızca eğitim veren yaklaşık 30 bin öğretmen, hükümetin mesleki eğitim alanındaki tasarruf tedbirlerine karşı protesto gerçekleştirdi.

Tüm işçi sendikalarının çağrısı üzerine toplanan öğretmenler, Brüksel'deki Midi Tren İstasyonu önünde bir araya geldi. Protesto, Valon ve Brüksel Bölge hükümetinin mesleki eğitimdeki tasarruf uygulamalarını hedef alıyordu.

Göstericiler, "Esas olan eğitim", "Eğitimden tasarruf olmaz" ve "Eğitim geriliyor" yazılı afişler açarak belirgin bir mesaj verdi. Hükümet karşıtı sloganlar atan öğretmenler, ana yolları kullanarak siyasi parti binalarının önünden geçerek birkaç kilometre mesafedeki Barricades Meydanı'na kadar yürüdü.

Grev ve Eğitimde Aksamalar

Sendikaların çağrısı doğrultusunda, Fransızca eğitim veren öğretmenler protesto amacıyla 2 günlük grev başlattı. Bu grev sonucunda Brüksel ve Valon Bölgeleri'nde birçok okulda eğitim gerçekleştirilmedi.

Öğretmenlerin yürüyüşleri, Brüksel'in merkezi bölgelerinde trafik akışını da büyük ölçüde etkiledi.

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